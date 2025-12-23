SpVg Odenkirchen findet einen neuen Stürmer

„Michi ist ein weiteres Puzzleteil in unseren Planungen und wir freuen uns, dass er sich trotz zahlreicher Anfragen für uns entschieden hat“, sagt der Sportliche Leiter Stephan Moesges in der Vereinsmitteilung. Bohnen selbst sagt zu seinem Wechsel: „Ich bin megaglücklich, jetzt ein Teil vom Verein zu sein. Da ich viele der Jungs schon kenne, wusste ich von Anfang an, wofür das Team steht.“

Stark aufgerüstet

Es ist kein ganz alltäglicher Wechsel: Michael Bohnen hatte zwischen 2021 und 2025 mehr als vier Spielzeiten für den Stadt- und Ligakonkurrenten SV Lürrip gestürmt. In dieser Saison war der 26-Jährige mit Lürrip bereits nach wenigen Spieltagen in Abstiegsnöte geraten, gewann kein einziges Spiel. Erst warf Aufstiegscoach Dario Cancian hin, dann war auch für Nachfolger Markus Lehnen nach acht Spielen in der Verantwortung Schluss. Danach hatte Lürrip das folgende Spiel bei Türkiyemspor aufgrund mangelnder Teamgröße nicht angetreten und Michael Bohnen wurde von den Vereinsverantwortlichen als einer von drei Spielern aus dem Kader gestrichen. „Wir mussten einen Schlussstrich ziehen“, sagte Lürrip-Vorsitzender Andreas Zimmermann in Hinblick auf angebliche Disziplinlosigkeiten.

Bohnen durfte aber vorübergehend wieder ins Team und absolvierte nach dem Ausschluss noch drei Spiele bis zur Winterpause für Lürrip. Dem 1:4 beim VfR Fischeln, bei dem Bohnen einen Elfmeter verwandelte, folgte noch eine 2:4-Niederlage gegen CSV Marathon Krefeld und die herbe 0:16-Klatsche beim OSV Meerbusch. Michael Bohnen war in der Hinrunde mit sieben Toren und vier Vorlagen noch der offensivstärkste Spieler im Kader der Lürriper. Auch in den drei Spielzeiten davor sammelte der treffsichere Stürmer jeweils zumindest 30 Torbeteiligungen.

Nach Verteidiger Daniel Pfaffenroth (kommt von Landesligist Union Nettetal) ist Bohnen bereits der zweite Winterneuzugang für Odenkirchen, das sich wie schon im Vorwinter und zur Sommerpause aktiv auf dem Transfermarkt zeigt. Der Kader des Bezirksligisten ist damit 30 Akteure stark. Mit Bohnen im Sturm dürfte sich Odenkirchen, das mit 53 erzielten Toren nicht ganz an die Offensivgefahr des OSV Meerbusch (70 Tore) und TuRa Brüggen (64) herankam, noch mehr Durchschlagskraft versprechen.