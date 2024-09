Sprockhövel übernimmt Spitze - Brünninghausen feiert ersten Dreier

Holzwickeder SC – TuS Erndtebrück 2:1

Holzwickeder SC: Felix Hacker, Dean Müsse, Maurice Modrzik (68. Kerem Keskin), Michael Vrljic (82. Michael Kuhfeld), Maurice Majewski (86. Moritz Keil), Damjan Ilic, Eduardo Hiller (46. Serhat Uzun), Efe Bozaci (58. Tim Kortenbusch), Nils Bartke, Philipp Gödde, Tom Wonneberger - Trainer: Kurtulus Öztürk

TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Marc Uvira, Mamoru Iwamatsu, Shion Ueno, Fuad Dodic (61. Simon Mack), Are Wolzenburg (68. Elvin Tricic), Benedikt Brusch, Ahmad Ibrahim (64. Endrit Curri), Elmin Heric, Justin Huber (90. Clemens Tartan), Kaito Nakamura (46. Noel Ben Arfaoui) - Trainer: Mounir Saida

Schiedsrichter: Philipp Polifka - Zuschauer: 184

Tore: 1:0 Philipp Gödde (43.), 1:1 Are Wolzenburg (47.), 2:1 Maurice Modrzik (54.)



SpVgg Horsthausen – SV Hohenlimburg 3:0

SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Marvin Rathmann (81. Michael Lier), Marvin Rupieper, Noah Jalowiecki, Tim Kilian, Jan Lucas Wilczynski, Niklas Schröder, Mohamed Bouachria (73. Toni Anto Petrovic), Mahmud Siala (86. Fabian Vargues Martins), Güngör Kaya (73. David Schroven), Marvin Schuster (81. Steven Schulz) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim

SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Sven Höltke, Nick Münch, Mert Bülbül (63. David Roszak), Julian Flügge (60. Cihan Ulusoy), Mathijn Jasper Mares, Saffet Davulcu, Antonio Porrello (88. Sedon Boango Nkolito), Emre Atuk (88. Julian Marx), Vincenzo Porrello, Sam Armandeh (70. Daris Smajic) - Trainer: Ramazan Yilmaz

Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Mahmud Siala (55.), 2:0 Güngör Kaya (67.), 3:0 David Schroven (80.)



Vestia Disteln – DSC Wanne-Eickel 1:1

Vestia Disteln: Philipp Amft, Kevin Gola, Maximilian Sellinat, Luis Barlage, Linus Waldner, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber, Fabian Lohmeyer (83. Ahmad Alibrahiem), Alexander Zuk, Tom Röttger (63. Kevin Marc Kenzlers), Philipp Müller (90. Felix Altehage) - Trainer: Daniel Koseler

DSC Wanne-Eickel: Max-Luca Schmidt, Marco Kampmann, Yunus Emre Ayaz, Lukas Kubiak, Laurenz Kegel, Jan Apolinarski, Philipp Dragicevic (63. Nils Buchwalder) (75. David Tang), Gerard Lubkoll, Justin Lubkoll, Timo Erdmann (79. Pascal Beilfuß), Xhino Kadiu - Trainer: Pascal Beilfuß

Schiedsrichter: Martin Pier - Zuschauer: 230

Tore: 0:1 Xhino Kadiu (9.), 1:1 Fabian Lohmeyer (65.)



Lüner SV – TSG Sprockhövel 1:5

Lüner SV: Alexander Rothkamm, Marcello Bena, Aker Arslan (46. Denis Czarnecki), Romeu Serra Abazaj, Richard Serra Abazaj, Olcay Yilmaz, Ali Gülcan, Bekem Saglam (46. Danny Miguel Putzig), Lokman Erdogan, Paul Wiemer (46. Milan Sekulic), Tarik Kurt (58. Damasy Daniel) - Trainer: Hayrettin Celik

TSG Sprockhövel: Philipp Knälmann, Simon Hendel, Agon Arifi, Ishak Dogan, Deniz Yasar (72. Jason Stevens), Max Michels (60. Mick Steffens), Aleksandar Gudalovic, Berkant Canbulut (83. Niklas Orlowski), Seymen Jeremy Sayin, Oussama Anhari (60. Felix Gunnar Sauer), Ozan Simsek (73. Joshua Perea Torres) - Trainer: Andrius Balaika

Schiedsrichter: Simon Real - Zuschauer: 71

Tore: 0:1 Berkant Canbulut (38.), 0:2 Oussama Anhari (51.), 0:3 Max Michels (54.), 0:4 Aleksandar Gudalovic (60.), 1:4 Danny Miguel Putzig (76.), 1:5 Romeu Serra Abazaj (85. Eigentor)



Wacker Obercastrop – RSV Meinerzhagen 4:1

Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Florian Gerding, Niklas Malchrowitz, Mick Nabrotzki, Julian Ucles Martinez (74. Jonas Pöhlker), Serhat Can (87. Mohammed Cisse), Gianluca Zentler, Lukas Steinrötter, Elvis Shala (8. Leonard Onofaro) (76. Soufian Laghrissi), Brightney Igbinadolor (83. Louis Pogrzeba), Florian Tonye - Trainer: Zouhair Allali

RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Sandro Steglich, Simon Weber (84. Jaouad Darraz), Steven Sordi (54. Erlon Sallauka), Richard Dissing (46. Arlind Shpatollaj), Cihat Topatan, Jan Germann, Inan Yetkiner, Anas Akhabach, Kenan Uzun (81. Kevin Krämer), Daniel Barch (46. Muhammed Akar) - Trainer: Nils Langwald

Schiedsrichter: Dennis Joseph (Schwerte) - Zuschauer: 111

Tore: 0:1 Kenan Uzun (33.), 1:1 Lukas Steinrötter (54.), 2:1 Florian Tonye (59.), 3:1 Mick Nabrotzki (68.), 4:1 Brightney Igbinadolor (71. Foulelfmeter)

Rot: Anas Akhabach (69./RSV Meinerzhagen/)



SV Sodingen – BSV Schüren 0:2

SV Sodingen: Kerim Kilic, Moritz Felber (72. Jonas Kordt), Marc Flaczek, Chris Matuszak, Hakan Gökdemir (84. Louis Wißing), Vitali Alejandro Martinez Hernandez, Ensar Candag, Imad Aweimer (79. Christo Galagoussis), Furkan Kocyigit (67. Daniel Friesen), Brayan Sosa, Marcel Herrmann - Trainer: Michael Wurst - Trainer: Jimmy Thimm

BSV Schüren: Kerim Senderovic, Gilmar Veigas Mendes, Jannik Benning, Jannik Marth, Florian Marth (82. Philippos Selkos), Zivko Radojcic (85. Yassir Mhani), David-Kwami Amouzou (60. Jeyhun Hajiyev), Ibrahim Diallo, Mert Ergüven, Arif Et (79. Gibril Harding), Cem-Ali Dogan (85. Marlon Mönig) - Trainer: Sascha Rammel

Schiedsrichter: Jan Lohmann - Zuschauer: 88

Tore: 0:1 Mert Ergüven (18.), 0:2 Zivko Radojcic (83.)



FC Brünninghausen – Westfalia Herne 2:0

FC Brünninghausen: Leon Broda, Jannik Tipkemper, Plamen Peychev, Onur Tekin, Patrick Trawinski (81. Melih-Akay Celik), Tomislav Ivancic (94. Dillon Aquinas Nesaraj), Tobias Hartmann, Robin Rosowski, Julian Trapp, Kerim Yüksel Karyagdi (75. Fabien Joel Garando), Ilyas Khattari (46. Ousman Diallo) - Trainer: Giovanni Schiattarella - Trainer: Kevin Brümmer

Westfalia Herne: Daniel Dudek, Samir Bouachria (19. Chidiebere Collins Agita), Jeron Al-Hazaimeh, Moritz Brüggemann, Daiki Shigeno (65. Veli Cetin), Migel-Max Schmeling, Inami Tsuzuki (60. Kaan Cosgun), Marcus Piossek, Tokiya Monno, Ousmane Cisse (65. Riku Tome), Ilker Murat Berberoglu (46. Christian Silaj) - Trainer: Christian Knappmann

Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 121

Tore: 1:0 Kerim Yüksel Karyagdi (63.), 2:0 Julian Trapp (90.+1)



SC Obersprockhövel – FC Iserlohn 2:4

SC Obersprockhövel: Jacob Lazarus, Luis Monse, Jan-Niklas Budde (84. Kjell Friedenberg), Florian Mrosek (84. Nick Johannes), Luca Max Baur, Moritz Schrepping, Nico Jahnke, Pascal Fabritz (56. Patrick Adam Dytko), Adrian Wasilewski, Tim Dudda, Can Sadik Bayrakli (78. Benjamin Janson) - Trainer: Robert Wasilewski

FC Iserlohn: Daniel Dreesen, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Justin Mitrovic, Anil Pirincoglu, Abdelaziz Slimi (65. Robin Korpp), Yllnor Tahiri (55. Can Bayer), Joel Westheide (58. Jeremy Aboagye), Maurice Castel Branco (84. Viktor Sacharenko), Pablo Perez Carriazo (76. Luc Ekokole), Edin Grosonja - Trainer: Maximilian Borchmann

Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld) - Zuschauer: 83

Tore: 1:0 Can Sadik Bayrakli (7.), 1:1 Yllnor Tahiri (8.), 1:2 Edin Grosonja (19.), 1:3 Maurice Castel Branco (52.), 2:3 Nico Jahnke (64.), 2:4 Maurice Castel Branco (80.)