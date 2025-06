Ich bin zwar recht viel in den sozialen Netzwerken aktiv und betreue auch einige Seiten (in your face an alle Lehrer, die meinten, dass nie was aus mir wird), aber bei Trends bin ich prinzipiell zu spät dran.

Macht nichts, ich gehe ja auch auf die 40 zu, und so ein Trend taucht ja immer mal wieder auf. Auf jeden Fall entdeckte ich vor Kurzem den Sprite-Challenge. Ich war Feuer und Flamme, mit meinen beiden anderen Tetzlaff-Erben diesen Trend auszuführen.

Allerdings stieß ich mit dieser Idee nicht gerade auf große Gegenliebe – zumal die beiden auch gerade mit Fanta Exotic und Kaffee eingedeckt waren.

Also wurde erstmal alles aufgebaut, und wir philosophierten ein bisschen über die kommende Saison.

Auf der Mitgliederversammlung wurde nämlich verkündet, dass die Ama Zwee in der Spielzeit 25/26 ihre Heimspiele am Freitagabend auf dem Olympiagelände austragen wird. Das haben nicht alle wohlwollend aufgenommen. Aber viel Zeit, die ganzen Pros und Contras zu debattieren, hatten wir nicht, denn das Spiel begann.

Und was soll ich sagen?