Sportliche Signale statt Schlagzeilen: Weiden sucht die Wende Nach Trainerentlassung und Nichtantritt empfängt die Teutonia den SSV Bornheim von Andreas Santner · Heute, 06:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: Leonardo Fuß

Hinter Teutonia Weiden liegt eine Woche des sportlichen Offenbarungseids. Nach dem personellen Kollaps, der zum Nichtantritt in Siegburg führte, und dem anschließenden Aus für Trainer Ercüment Dönmez soll gegen den Aufsteiger Bornheim die Rückkehr zur Normalität gelingen.

Die Schlagzeilen rund um den FC Teutonia Weiden rissen in den vergangenen Tagen nicht ab. Nach der 0:2-Wertung gegen den Siegburger SV mangels spielfähigen Personals zog der Tabellenfünfzehnte am Montagabend die Reißleine und entließ Trainer Ercüment Dönmez. Der sportliche Leiter Cemil Temür übernimmt nun in Personalunion das Ruder an der Seitenlinie, um in den verbleibenden zehn „Endspielen“ das Unmögliche doch noch möglich zu machen. Trotz der prekären Lage, in der Weiden mit lediglich zwölf Punkten mit dem Rücken zur Wand steht, bemüht sich Temür um eine sachliche Einordnung der kommenden Aufgabe. Temür: "Am Sonntag ein sportliches Signal senden" „Wir spielen zuhause und bekommen personell wieder etwas mehr Optionen: Drei Spieler haben sich zurückgemeldet, zwei weitere könnten im Laufe der Woche noch dazustoßen. Wir werden alles dafür tun, am Sonntag ein sportliches Signal zu setzen. Es ist nicht unsere Absicht, Wettbewerbsverzerrung zu betreiben – wir haben noch zehn Spiele und wollen in jeder Partie punkten. Gegen Bornheim wollen wir damit anfangen. Jetzt geht es darum, wieder sportlich Akzente zu setzen“, erklärt Temür vor seinem Debüt als Interimscoach. Dass der Verein die Realität nicht aus den Augen verliert, unterstreicht der sportliche Leiter offen: „Die Situation ist aktuell nicht einfach, aber wenn es leicht wäre, könnte es jeder machen. Wir planen zweigleisig – sowohl für die Mittelrheinliga als auch für die Landesliga. Das ist aus unserer Sicht völlig legitim.“

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr FC Teutonia Weiden Weiden SSV Bornheim SSV Bornheim 15:30 live PUSH