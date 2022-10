Sportlerwahl: auch 2022 ist der Fußball stark vertreten Zwei Spieler, zwei Trainer und zwei Mannschaften stehen zur Wahl +++ U17 erhält Auszeichnung

Am 1.Dezember findet im Mondorfer Casino die Gala des Sports statt, in deren Rahmen Luxemburgs beste Sportlerin, Sportler und Mannschaft ausgezeichnet werden.

Der luxemburgische Fußball ist wie auch bereits in den vergangenen Jahren gut auf den Kandidatenlisten vertreten. Bei der Wahl zum Sportler des Jahres stehen die Nationalmannschaftskollegen Anthony Moris, Torhüter der Union Saint-Gilloise (B), und Mittelfeldspieler Danel Sinani von Norwich City (ENG) starker Konkurrenz wie z.B. Leichtathlet Charel Grethen und den Radsportlern Bob Jungels und Kevin Geniets gegenüber.

Gleich zwei Nationalauswahlen der FLF gehen bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres ins Rennen. Die Frauen erreichten in ihrer allerersten vollwertigen WM-Qualifikation starke neun Punkte und den guten 4.Platz in ihrer Gruppe. In der Nations League schlugen ihre männlichen Kollegen den 17 Jahre alten Rekord aus der Qualifikation zur EM 1996 in England und übertrafen die damalige Bestmarke von zehn Punkten um eine Einheit und wurden Gruppenzweiter hinter der Türkei mit nur zwei Zählern Rückstand. Die größte Konkurrenz der FLF-Auswahlen in dieser Wertung dürfte die Tischtennis-Nationalmannschaft der Frauen sein.