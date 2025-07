Sportgerichts-Urteil: Buchbach wird Pokalsieg aberkannt

Das ist ein dickes Ding! Das Sportgericht Bayern des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat dem TSV Buchbach den 8:1 (5:0)- Sieg in der 1. Hauptrunde des Toto-Pokal-Wettbewerbs aberkannt und die Partie zu Gunsten des TSV Geiselbullach gewertet: Der Regionalligist aus dem Landkreis Mühldorf am Inn hatte am vergangenen Sonntag im Toto-Pokal-Spiel einen Akteur eingesetzt, der aufgrund einer Roten Karte und der daraus zwingend resultierenden Sperre nicht hätte spielen dürfen. Weil der Platzverweis aus einem Freundschaftsspiel im Ausland resultiert, war die Sperre nicht in der deutschen Spielverwaltung hinterlegt.