 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Sportfreunde Vorst feiern Meyer-Festspiele bei Orken-Noithausen

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Sportfreunde Vorst gewinnen bei SG Orken-Noithausen deutlich, Dennis Meyer trifft dreifach, doch der Aufstieg ist trotz 50 Punkten nicht mehr möglich.

von André Nückel · Gestern, 22:23 Uhr · 0 Leser
Traf dreimal: Dennis Meyer.
Traf dreimal: Dennis Meyer. – Foto: Julian Glaw

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Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

Spieltag 29 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der Aufstieg kann sich in dieser Woche entscheiden - vor allem, wenn der VfR Büttgen am Freitag daheim nicht den SV Glehn schlägt.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Gestern, 20:00 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
1
4
Abpfiff

Die Sportfreunde Vorst haben ihre Pflichtaufgabe bei der SG Orken-Noithausen souverän gelöst, auch wenn der Blick auf die Tabelle ernüchternd bleibt: Mit nun 50 Punkten kann Vorst nicht mehr in den Aufstiegskampf eingreifen. Sportlich war der Auftritt dennoch deutlich, weil Dennis Meyer die Gäste mit einem Dreierpack fast im Alleingang auf Kurs brachte. Erst traf Meyer zum 1:0 (21.), danach legte er in der Schlussphase der ersten Hälfte doppelt nach (38./44.) und kam so zum lupenreinen Hattrick.

Orken-Noithausen, das im Tabellenmittelfeld steht, kam nach dem Seitenwechsel durch Dennis Franica noch einmal heran (65.), doch mehr als der Anschlusstreffer gelang den Gastgebern nicht. In der Schlussphase stellte Mattis Oltersdorf den 4:1-Endstand her (85.). Vorst verbessert sich damit auf 50 Punkte, bleibt aber ohne Aufstiegsperspektive, während Orken-Noithausen bei seinem Polster auf die unteren Plätze keine direkte Entlastung nachlegen konnte.

Heute, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
20:00
Spieltext VfR Büttgen - SV Glehn

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
15:30
Spieltext DJK Novesia - Wevelinghov.

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
15:15live
Spieltext Reuschenberg - Ge. Grefrath

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
15:30live
Spieltext FC Straberg - Delhoven

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
15:00live
Spieltext SV Rosellen - SG Grimlinghaus...

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
13:00
Spieltext Weissenberg II - FSV Vatan

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Do., 28.05.26 20:00 Uhr SG Orken-Noithausen - Sportfreunde Vorst
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Glehn
So., 31.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FSV Vatan Neuss
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Grimlinghausen / Norf
So., 31.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Germania Grefrath 1926
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - BV Wevelinghoven
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Straberg - FC SF Delhoven

30. Spieltag
So., 07.06.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - VfR Büttgen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Rosellen
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC SF Delhoven - SG Orken-Noithausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Grevenbroich - FC Straberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Novesia Neuss

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