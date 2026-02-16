Wintertransfers Kreisliga A Grevenbroich-Neuss - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
BV Wevelinghoven
Trainer: Markus Stupp
Zugänge: Rene Manfred Lauterbach (BV Wevelinghoven II), Hendrik van Hooven (BV Wevelinghoven II), Timo Engels (BV Wevelinghoven), Jannis Wintermann (BV Wevelinghoven), Tarik Alihodzic (SV Rot-Weiß Elfgen zg.), Lennart Romboy (SC Kapellen-Erft), Niklas Hanen (SG Rommerskirchen-Gilbach), Santiago Rojas Hawlitschek (SC Kapellen-Erft), Matty Bienert (SpVg Gustorf/Gindorf), Nick Eißenberg (SpVg Gustorf/Gindorf), Joel Trotzki (Holzheimer SG), Maik Odenthal (Holzheimer SG), Jeremy Franklyn Müller (SC Kapellen-Erft), Sergio Garcia Ramon (1. FC Grevenbroich-Süd)
Abgänge: Janik Amberg (BV Wevelinghoven II), David Bienefeld (BV Wevelinghoven II), Matthias Hahn (Pausiert), Jeanpierre Palko (Pausiert), Timo Engels (SpVg Gustorf/Gindorf), Hendrik van Hooven (BV Wevelinghoven II)
DJK Novesia Neuss
Trainer: Darius Ferber
Zugänge: David Hoeveler (Sportfreunde Vorst), Devrim Celik (SV Glehn), Timo Arvanitidis (SV Glehn), Marcel Cremer (DJK Sparta Bilk), Nico Deniz Syska (BSV Roxel), Hendrik Esser (VfR Büttgen), Benjamin Dohmen (), Thivaskar Pharathithasan (Sportfreunde Vorst), Silas Armah (DJK Gnadental)
Abgänge: Eniz Yildiz (VfR 06 Neuss), Marius Ilka (TuS Reuschenberg)
FC SF Delhoven
Trainer: Thomas Baumer
Zugänge: Christopher Prang (VdS 1920 Nievenheim), Lukas Esser (JSG Straberg/Delhoven), Joris Seifert (VdS 1920 Nievenheim), Joscha Hamacher (VdS 1920 Nievenheim), Ahmad Shqeer (VdS 1920 Nievenheim), Christopher Adamczyk (Vereinslos), Mamadou Kahly Barry (FSV Duisburg), Hendrik Reiff (), Hendrik Reiff (TSV Bayer Dormagen)
Abgänge: Kevin Korn (FC Straberg), Enes Celik (VdS 1920 Nievenheim), Tarik Celik (FC Straberg), Baran Özlü (FC Straberg), Max Ohm (Karriereende), Kevin Müller (Karriereende), Muhammed Emin Akar (Dormagen Trabzonspor), Daniel Errens (DJK Südwest Köln), Marc Kolinski (SV Jägerhaus Linde)
FC Straberg
Trainer: Wolfgang Rieger
Zugänge: Kevin Korn (FC SF Delhoven), Rinor Suka (VdS 1920 Nievenheim), Luca Jonas Reeb (SV Rosellen II), Tim Juschka (SG Rommerskirchen-Gilbach), Tarik Celik (FC SF Delhoven), Baran Özlü (FC SF Delhoven), Kilian Rabenhorst (Reaktiviert), Daouda Kone (VdS 1920 Nievenheim II), Christoph Empt (FC SF Delhoven II), Lutz Gaebler (FC Straberg), Sven Rutenberg (SG Rommerskirchen-Gilbach)
Abgänge: Lutz Gaebler (FC Straberg), Luca Jonas Reeb (SV Rosellen II)
FC Zons
Trainer:
Zugänge: Semih Luca Ödemis (Sportfreunde Baumberg II), Aliosman Aydin (), Sebastian Timmler (SV Rosellen), Tolga Travaci (), Maik-Julian Schildt (SSV Delrath II), David Glück (SSV Delrath II), Ozan Günes (SSV Delrath), Marcel Vonden (SSV Delrath), Ammar Kardovic (Rasensport Horrem zg.), Maximilian Korpel (FC Zons), David Schiffer ()
Abgänge: Marius Slickers (Karriereende), Nils Waldeck (AH Zons), Hendrik Brans (Karriereende), Ivo Galzina (Unbekannt), Niko Galzina (Unbekannt), Maximilian Korpel (Pausiert), Maximilian Eikwinkel (TuS Hackenbroich), Hussein Hammoud (Ziel unbekannt), Maximilian Korpel (FC Zons), Hussein Hammoud (Sportfreunde Vorst), Louis-Maximilian Skrobotz (BV Weckhoven), Alvin Dani (FC Zons II), Tolga Travaci (FC Zons II), Semih Luca Ödemis (Unbekannt), David Glück (Unbekannt), Sebastian Timmler (Unbekannt), Dechu Channa (Unbekannt), Marcel Schmautz (SpVg Gustorf/Gindorf), Marcel Sauer (TuS Hackenbroich), Connor Finn Sauer (TuS Hackenbroich), Marvin Müdder (pausiert), Gabriel Lehnen (pausiert), Leonhard Johannes Steinborn (Pausiert), Musa Yesilbag (Dormagen Trabzonspor), Maximilian Korpel (FC Zons II)
FSV Vatan Neuss
Trainer: Utku Ayaz
Zugänge: Miran Darweshibrahim (DJK Gnadental III), Selcuk Kutlu (FC Türkspor Hilden), Giorgi Melia (Georgien), Vefa Karagöz (Polizei SV Neuss), Samir Saysay (SV Rheinwacht Stürzelberg), Baris Yazgili (SV Erftstolz Niederaußem 1926), Ferhat Yildiz (VfR 06 Neuss), Ugurcan Ünver (Polizei SV Düsseldorf II), Marius Beqari (Polizei SV Neuss), Ibrahima Mara (Guinea), Yuki Nakagawa (Japan), Arda Arisoy (TSV Norf II), Güven Dalkiran (SV Rheinwacht Stürzelberg II), Enes Korkmaz (SG Orken-Noithausen), Salih Keskin (TIV Nettetal), Alperen Mavili (DJK Gnadental III), Fatih Aydin (DJK VfL Willich III zg.), Ekrem Engin (DJK VfL Willich III zg.), Murat Taufik (FSV Vatan Neuss II), Servet Yigit (FSV Vatan Neuss II), Murat Taufik (Von der zweiten in die erste), Servet Yigit (Von der zweiten in die erste), Erkan Akan (Pausiert), Mustafa Beytullah Dogan (Comeback)
Abgänge: Murat Taufik (FSV Vatan Neuss II), Yasin Özcakal (CfB Ford Köln-Niehl 09/52), Güven Dalkiran (SV Rheinwacht Stürzelberg II), Elias El Khattouti (DJK Gnadental III), Adem Karaca (Rücktritt), Vefa Karagöz (Rücktritt), Ahmed Nassim Terki (DJK Gnadental), Görkem Akgül (Unbekannt), Mustafa Beytullah Dogan (Unbekannt)
SG SG Grimlinghausen / Norf / TSV Norf
Trainer: Lutz Krumradt
Zugänge: Samir Derris (DJK Gnadental)
Abgänge: Marc Felix Loetzner (DJK Germania Hoisten), Merlin Kleinert (VdS 1920 Nievenheim II)
SG Orken-Noithausen
Trainer: Andre Zorn
Zugänge: Robin-Oliver Wenschuch (SG Rommerskirchen-Gilbach), Ejup Neziri (SV Rot-Weiß Elfgen zg.), Kevin Zorn (SV Uedesheim), Arda Acimis (SV Rot-Weiß Elfgen), Robin Thomas (Unbekannt), Haris Yikit (Von verletzt), Alex Michael Werwein (Pausiert), Anil Kilinc (ab Dezember 2025), Andreas Kiersch (SV Rot-Weiß Elfgen), Andre Zorn (Trainer / sportlicher Leiter), Bahattin Boz (Reaktiviert), Nick Wenschuch (SC Kapellen-Erft), Pascal Schmitz (Reaktiviert), Bahattin Boz (Von Pausiert)
Abgänge: Abdul-Baki Önen (SVG Grevenbroich), Felix Weidner (SG Orken-Noithausen II), Ejup Neziri (Unbekannt), Bahattin Boz (Unbekannt), Robin-Oliver Wenschuch (Unbekannt), Haris Yikit (Pausiert), Jannick Runde (SG Orken-Noithausen II), Dwight Granderath (Pausiert), Robin Thomas (SV Rosellen), Bahattin Boz (SG Orken-Noithausen), Enes Korkmaz (FSV Vatan Neuss), Robin Thomas (Unbekannt), Emre Gömek (Pausiert), Robin-Oliver Wenschuch (1. FC Grevenbroich-Süd)
Sportfreunde Vorst
Trainer: Patrick Ohligschläger
Zugänge: David Erberich (SC Kapellen-Erft), Moritz Wermeling (SV Glehn), Hussein Hammoud (FC Zons), Marlon Kurth (SV Uedesheim), Sadi Abu Hamoud (SVG Neuss-Weissenberg II), Ben Prüfer (Sportfreunde Vorst), Luan Hornung (Sportfreunde Vorst), Ahmad Mohammad (Sportfreunde Vorst)
Abgänge: David Hoeveler (DJK Novesia Neuss), Mike Schön (SVG Neuss-Weissenberg II), Thivaskar Pharathithasan (Ziel unbekannt), Amir Alili (VfR Krefeld-Fischeln), Thivaskar Pharathithasan (DJK Novesia Neuss)
SV Germania Grefrath 1926
Trainer: Jörg Gartz
Zugänge: Fabian Cremer (), Jan-Lars Schuchardt (VfL Jüchen-Garzweiler), David Morais Lacerda (SV Rot-Weiß Elfgen)
Abgänge: Marius Oellers (Karriereende), Julian Poschen (Karriereende), Kevin Brems (Pausiert)
SV Glehn
Trainer: Frank Lambertz
Zugänge: Frank Lambertz (Vereinslos), Dane Siewierski (VfB 03 Hilden)
Abgänge: Marius Meffert (Sportfreunde Neuwerk), Devrim Celik (DJK Novesia Neuss), Timo Arvanitidis (DJK Novesia Neuss), Moritz Wermeling (Sportfreunde Vorst), Sven Couto Canelhas (DJK Novesia Neuss II), Moritz Lauber (FC Ebenau), Hasan Al-Shammari (Sportfreunde Uevekoven)
SV Rosellen
Trainer: Dalibor Dobras
Zugänge: Jan Louis Bender (TuS Usseln), Tuan Can Sanli (Zuletzt Vereinslos), Robin Thomas (SG Orken-Noithausen), Patryk Gadzina (), Alexander Nuss (DJK Gnadental)
Abgänge: Gabriel August (SV Uedesheim), Sebastian Timmler (FC Zons), Kai-Philip Domagala (SV Uedesheim), Mert Sarimese (TuS Hackenbroich)
SVG Neuss-Weissenberg II
Trainer: Markus Bartsch
Zugänge: Mike Schön (Sportfreunde Vorst), Markus Bartsch (SVG Neuss-Weissenberg), Till Nitschke (aus eigener Jugend), Hendrik Domalski (aus eigener Jugend), Mirko Boban (aus eigener Jugend), Jan Blume (Borussia Oedt), Yasin Bilen (TSV Norf II), Tolga Deniz (VfR 06 Neuss), Arnas Popp (SVG Neuss-Weissenberg III), Mirko Boban (SVG Neuss-Weissenberg), Hendrik Domalski (SVG Neuss-Weissenberg)
Abgänge: Yetkin Durkaya (Pausiert), Pascal Becker (VdS 1920 Nievenheim), Patrick Becker (VfR Büttgen), Marco Hambloch (Pausiert), Nico Kempermann (Pausiert), Till Nitschke (Unbekannt), Hendrik Domalski (Nach Kanada), Hossein Mohammadi (DJK Rhenania Kleve), Sadi Abu Hamoud (Sportfreunde Vorst), Onur Kocer (Arbeits bedingter Abgang)
TuS Grevenbroich
Trainer: Miguel Filipe Pinho Ferreira, Daniel Una Dominguez, Jan-Niklas Eschweiler, Lars Faßbender
Zugänge: Robin Houben (1. FSV Köln), Mehmet Ali Ergül (SC Kapellen-Erft II), Kantemir Gukezhev (Reaktiviert), Mustafa Öztürk (SV Rot-Weiß Elfgen), Malik Sinanovic (SG Rommerskirchen-Gilbach), Dzenan Sinanovic (SG Benrath-Hassels), Dominik Jahn (Reaktiviert), Sandro Jose Leal Miudo (), Maurice Fernando Straka (DJK Gnadental II), Justin Dirk Weber (DJK Gnadental II)
Abgänge: Sinan Kaplan (Karriereende), Anton Kremer (Pausiert), Dennis Esser (Holzheimer SG), Jaking Ranjan (SVG Grevenbroich), Jonas Wellershoff (Studium), Dominik Hintzen (Karriereende), Dominik Jahn (Karriereende), Mrwan Mustafa Jameel Kalaly (SG Frimmersdorf/Neurath), Viktor Jovcevski (KSC Makedonija), Cataldo Iacoi (SpVg Gustorf/Gindorf), Dzenan Sinanovic (Unbekannt), Malik Sinanovic (Unbekannt), Malik Sinanovic (SpVg Odenkirchen), Dzenan Sinanovic (SpVg Odenkirchen)
TuS Reuschenberg
Trainer: Lars Schophoven
Zugänge: Marius Ilka (DJK Novesia Neuss), Komi Senyo Akpabla (SVG Neuss-Weissenberg III), Souleiman Ahamadou (SVG Neuss-Weissenberg III), Souleymane Diaw (Polizei SV Neuss)
Abgänge: Max Preuß (SV Rosellen II), Niko Steyer (SV Hemmerden), Meik Steyer (SV Hemmerden), Philipp Holthausen (TSV Alemannia Freiburg-Zähringen)
VfR Büttgen
Trainer: Marc Radtke
Zugänge: Justin Jones (DJK Sparta Bilk), Leon Funkel (reaktiviert), Eriton Ala (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Abil Shakjiri (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Patrick Becker (SVG Neuss-Weissenberg II), Florian Alexandre Krings (DJK Gnadental), Anton Klother (VfR Büttgen)
Abgänge: Lirim Iberdemaj (Ruhestand), Fodé Bogard Traoré (Dormagen Trabzonspor), Hendrik Esser (DJK Novesia Neuss), Sinan Keskin (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf II), Anton Robin Emanuel Lennhof (Studium)
