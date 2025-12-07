Sportfreunde verlieren verdient gegen Fortuna Köln II

Die Sportfreunde Düren konnten die starke Performance der 2:3-Niederlage gegen Bergisch Gladbach aus der Vorwoche leider nicht wiederholen. Im Heimspiel gegen die Zweitvertretung von Fortuna Köln gab es für den Aufsteiger in die Fußball-Mittelrheinliga daher eine verdiente 1:3-Niederlage.

Die Mängelliste von Coach Marcel Demircan war lang. Die Bewegung gegen den Ball war nicht gut, bei eigenem Ballbesitz brachte man meistens seinen Teamkollegen in Schwierigkeiten, und zu oft konnte die Fortuna den Ball über die Außenseite leicht nach vorne bringen. Früh musste Demircan den rotgefährdeten Marcel Reisgies auswechseln. Der Wechsel fand direkt vor dem Anstoß nach dem 0:1 statt – Kian Hekmat ging mit Ball durch die Innenverteidigung durch (23.).

Die weiteren beiden Gegentreffer vor der Pause ähnelten sich. Beim 0:2 konnte von der linken Seite Younes Derbali flanken, Luca Majetic köpfte ein (40.). Beim 0:3-Halbzeitstand kam der Flankenball von Majetic von rechts, Salim Hadouchi war mit dem Kopf erfolgreich (44.).

In Abschnitt zwei lief es für die Dürener etwas besser. Sie klärten zwei brenzlige Situationen auf der Linie und spielten sich mehrere Male nach vorne. Taylan Kilics Schuss Mitte der zweiten Halbzeit wurde ebenfalls auf der Linie geklärt. Das 1:3 holte er aber in der Nachspielzeit nach (90.+5).