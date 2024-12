– Foto: Werner Kurz

Sportfreunde Schwäbisch Hall mit intensiver Wintervorbereitung Testspiele und Stadtmeisterschaften prägen den Fahrplan der Verbandsliga-Mannschaft

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall haben ihre Wintervorbereitung für die zweite Hälfte der Verbandsliga-Saison 2024/25 gestartet. Mit einer Mischung aus Testspielen und den Stadtmeisterschaften in der Hagenbachhalle will das Team die Basis legen, um nach der Winterpause besser in Tritt zu kommen.

Auftakt mit den Stadtmeisterschaften Den Startschuss der Vorbereitung geben die Stadtmeisterschaften am Samstag, den 18. Januar 2025, in der Hagenbachhalle. Mit Beginn um 18 Uhr treffen regionale Teams aufeinander, wobei der Fokus auf Technik und Tempo in der Halle liegt. Für die Sportfreunde ist das Turnier eine erste Gelegenheit, die Spieler aus der Winterpause zu aktivieren.

Hochkarätige Testspiele gegen starke Gegner Im Anschluss folgen sechs Testspiele, die die Sportfreunde Schwäbisch Hall sowohl auswärts als auch auf heimischem Kunstrasen austragen werden. Bereits am 25. Januar trifft das Team auf die Spvgg Satteldorf (14:30 Uhr), bevor es am 2. Februar zum VfB Bretten geht (14:00 Uhr).