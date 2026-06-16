Sportfreunde Lotte präsentieren die ersten drei Neuzugänge Kaya stieg 2023 mit Türkspor Dortmund in die Regionalliga auf von red · Heute, 12:34 Uhr · 0 Leser

Für Türkspor Dortmund lief Mehmet Kaya schon in der Regionalliga auf. – Foto: Sportfreunde Lotte

Nachdem sich die Spekulationen um einen möglichen Regionalliga-Rückzug nicht bestätigt haben und mit Coach Nadir Sönmez der Lübbers-Nachfolger verkündet wurde, starten bei den Sportfreunden Lotte auch die Kaderplanungen. Drei junge Spieler wurden unter Vertrag genommen, die allesamt schon gewisse Erfahrungen gesammelt haben.

Der 21-jährige Deutsch-Türke Mehmet Kaya ist gelernter Innenverteidiger und durchlief unter anderem die Nachwuchsabteilungen der Hammer SpVg und des SC Paderborn 07. Zuletzt stand Kaya in der Rückrunde beim Landesligisten ASK Ahlen unter Vertrag. In der Spielzeit 2022/23 absolvierte der 1,90 Meter große Defensivspieler 33 Oberliga-Partien und feierte mit den Dortmundern den Aufstieg in die Regionalliga. Dort kam er zwölfmal zum Einsatz, bevor es ihn im Winter 2024 in die Türkei zog. In der dritten bzw. vierten türkischen Liga kam Kaya zum Einsatz. Zudem blickt er auf einen Süper Lig-Kurzauftritt (1. Liga) im Dress von Konyaspor zurück und ein U20-Länderspiel für die Türkei.