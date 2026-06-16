Sportfreunde Lotte präsentieren die ersten drei Neuzugänge

Nachdem sich die Spekulationen um einen möglichen Regionalliga-Rückzug nicht bestätigt haben und mit Coach Nadir Sönmez der Lübbers-Nachfolger verkündet wurde, starten bei den Sportfreunden Lotte auch die Kaderplanungen. Drei junge Spieler wurden unter Vertrag genommen, die allesamt schon gewisse Erfahrungen gesammelt haben.
Der 21-jährige Deutsch-Türke Mehmet Kaya ist gelernter Innenverteidiger und durchlief unter anderem die Nachwuchsabteilungen der Hammer SpVg und des SC Paderborn 07. Zuletzt stand Kaya in der Rückrunde beim Landesligisten ASK Ahlen unter Vertrag. In der Spielzeit 2022/23 absolvierte der 1,90 Meter große Defensivspieler 33 Oberliga-Partien und feierte mit den Dortmundern den Aufstieg in die Regionalliga. Dort kam er zwölfmal zum Einsatz, bevor es ihn im Winter 2024 in die Türkei zog.
In der dritten bzw. vierten türkischen Liga kam Kaya zum Einsatz. Zudem blickt er auf einen Süper Lig-Kurzauftritt (1. Liga) im Dress von Konyaspor zurück und ein U20-Länderspiel für die Türkei.
Der ebenfalls 21-jährige Fatih Öztürk wechselt vom Oberligisten TSG Sprockhövel an das Lotter Kreuz. Der zentrale Mittelfeldspieler war in der abgelaufenen Spielzeit ein wichtiger Bestandteil des Teams. Der aus Hagen stammende Öztürk kam auf 34 Oberliga-Einsätze, in denen ihm vier Treffer sowie sechs Assists gelangen. In seinem ersten Seniorenjahr gehörte er beim damaligen Oberligisten Concordia Wiemelhausen zu den Stammspielern (30 Einsätze). Ausgebildet wurde er viele Jahre beim TSC Eintracht Dortmund.
Der 19-jährige Emir Yakisir wurde in der Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln ausgebildet. Der Mittelstürmer lief für die Geißböcke in der U17- und U19-DFB Nachwuchsliga auf und wird sein erstes Seniorenjahr bestreiten.