SF Lotte stellen überraschende Trainer-Lösung vor – Umbruch steht an Diesen Namen dürften nicht viele auf dem Zettel gehabt haben. von red · Heute, 16:50 Uhr · 0 Leser

Nadir Sönmez wird neuer Trainer der Sportfreunde Lotte. – Foto: SF Lotte

Regionalligist Sportfreunde Lotte hat nach dem Abschied von Erfolgstrainer Fabian Lübbers, den es zur neuen Saison zum Ligakonkurrenten SV Rödinghausen zieht, seinen neuen Coach vorgestellt: Nadir Sönmez wird ab Sommer an der Seitenlinie im Stadion am Lotter Kreuz stehen. Das gaben die Sportfreunde am Montagabend (8. Juni) bekannt.

Sönmez ist 36 Jahre alt, gebürtiger Münchner und im westfälischen Fußball noch ein unbeschriebenes Blatt, bringt aber reichlich Erfahrung aus dem Juniorenbereich – auch international – mit. 2010 startete Sönmez als Co-Trainer der U19 des türkischen Erstligisten Kasimpasa. Es folgten weitere Assistenz-Stationen bei der 2. Damenmannschaft des 1. FC Köln und in der Jugend von Viktoria Köln, ehe er 2017 im Nachwuchs des KFC Uerdingen seine erste Cheftrainerposition bekleidete. Über die U17 des 1. FC Mönchengladbach, FSV Duisburg (U18 und U17) und den Wuppertaler SV, landete der heutige UEFA-A-Lizenz-Inhaber 2022 als Co-Trainer bei Fortuna Köln II in der Mittelrheinliga. >>> das ist Nadir Sönmez Ein Jahr später folgte schließlich der große Sprung in den Lizenzfußball, als der deutsch-türkische Profitrainer Erol Bulut ihn nach Wales zum Championship-Club Cardiff City holte. Dort blieb Sönmez eine Saison. Von März bis Mai 2025 war er zuletzt als Co-Trainer der türkischen U21-Nationalmannschaft. Die SF Lotte sind somit auch sein erster Club als Cheftrainer im Herrenbereich.

„Darüber hinaus ist Sönmez als Sportlehrer tätig und verbindet praktische Erfahrungen auf dem Platz mit einem sportwissenschaftlichen Hintergrund", ergänzt der Verein in einer Mitteilung. „Wir freuen uns sehr, dass Nadir den Weg ans Lotter Kreuz gefunden hat. Er passt mit seiner Persönlichkeit, seiner fußballerischen Idee und seiner Herangehensweise hervorragend zu dem Weg, den wir als Verein künftig einschlagen möchten“, werden die Lotter Verantwortlichen zitiert. Großer Umbruch bei den SF Lotte – Rückzug kein Thema Bei den SF Lotte steht in diesem Sommer ein XXL-Umbruch an. Neben dem Trainergespann um Fabian Lübbers haben neun Spieler den Verein verlassen, sodass im aktuellen Kader – Stand jetzt – nur noch 14 Akteure aus der vergangenen Saison stehen. Man wolle nun die „Gelegenheit nutzen, sich sportlich neu auszurichten und einer neuen Mannschaft ein neues Gesicht zu geben“, so der Verein weiter. „Der Verein möchte verstärkt auf junge, ambitionierte Spieler setzen, die den nächsten Schritt ihrer sportlichen Laufbahn gehen möchten und gemeinsam mit den Sportfreunden die Herausforderung Regionalliga West annehmen. Ziel ist es, eine hungrige und entwicklungsfähige Mannschaft zu formen, die mutigen, intensiven und attraktiven Fußball verkörpert.“