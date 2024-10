Sponsor-Wechsel beim größten Hallen-Event in Westfalen Das Warsteiner Masters ist Geschichte, es lebe das Sparkassen Masters.

Auch in Werl ist die Vorrunde bereits für dieses Jahr terminiert und findet am 28. und 29. Dezember 2024 statt. Die weiteren Vorrunden in Ense, Bad Sassendorf, Welver, Erwitte, Lippetal und Warstein sind für den 4. und 5. Januar 2025 geplant. Die Endrunde wird bereits am 11. und 12. Januar 2025 in Soest stattfinden, womit vorrangig der Wunsch der höherklassigen Mannschaften nach einem früheren Termin erfüllt wird.

Als Vorrundenveranstalter fungieren dieses Jahr der SV Hilbeck (in Werl), die SG Oberense (in Ense), die SF Ostinghausen (in Bad Sassendorf), der SV Eilmsen (in Welver), der SuS Bad Westernkotten (in Erwitte), Germania Hovestadt (in Lippetal), die SG Suttrop/Kallenhardt (in Warstein) und der FC Sarajevo Bosna (in Dortmund). Erneut werden 14 Mannschaften pro Vorrunde antreten (insgesamt 112). Beim Finale werden der SV Westfalia Soest und der SV Hilbeck die Organisation übernehmen.