Spitzenteams souverän - Spich-Reserve schießt Winterscheid ab

Vor dem Rückrundenauftakt der Kreisliga A Sieg, haben wir uns bei FuPa Mittelrhein mit der Frage beschäftigt, wie die Spitzenteams aus der Winterpause kommen. Die einfache, aber aussagekräftige Antwort lautet: Sehr gut. Alle Teams aus den Top fünf haben ihr Auftaktspiel gewonnen, im Aufstiegsrennen bleibt also erstmal alles beim Alten.
FC Kosova Sankt Augustin – TuS Mondorf 1920 II 2:0
FC Kosova Sankt Augustin: Haki Behrami, Muhamet Thaqi (53. Elvin Dobreva), Jakup Kameri, Veton Popova, Almir Delijaj, Erblin Berisha, Luan Qestaj (62. Endrit Musliu), Dardan Cerkini (90. Armend Dauti), Lindit Gashi, Dardan Delijaj, Leonid Saliuki (84. Valdet Jakurtaj) - Co-Trainer: Besart Ademi - Trainer: Behar Prenku
TuS Mondorf 1920 II: Benedikt Menrath, Gino Lauriola (75. Alexander Böthling), Luca Weßling (84. Clemens Loke), Maximilian Drews, Osayomwanbor Edogiawere, Noah Wagner (73. Jonas Winter), Fabian Beck, Daniel Seiffert (61. Darren Boyles), Andrés Gallego-Costa, Eric-Noah Langenfeld, Aboubacar Sidiki Sylla - Trainer: Fabian Hinrichsen
Schiedsrichter: Julian Mennemann
Tore: 1:0 Veton Popova (61.), 2:0 Almir Delijaj (90.)
Rot: Osayomwanbor Edogiawere (48./TuS Mondorf 1920 II/)
______________________
TuS 05 Oberpleis II – SV Rot Weiß Hütte 4:2
TuS 05 Oberpleis II: Alexander Knopp, Denis Nawrath, Akin Sener (46. Christian Saßenbach), Masakazu Hara, Jan Starke, Joshua Kürten (46. Fabian Richter), Michael Wasserheß, Christoph Rödl, Paul Berner (65. Maxim Reiser), Daniel Pilger (57. Thomas Schönherr), Can Thelen (89. Niklas Tropartz) - Trainer: Tim Görgens
SV Rot Weiß Hütte: Samuel Hoffmann, Ivan Ramiro Trejo - Trainer: Alija Zahirovic
Schiedsrichter: Peter Bachnick (Eitorf) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Ivan Ramiro Trejo (3.), 0:2 Samuel Hoffmann (29.), 1:2 Daniel Pilger (40.), 2:2 Can Thelen (42.), 3:2 Can Thelen (66.), 4:2 Denis Nawrath (90.)
Besondere Vorkommnisse: Ivan Ramiro Trejo (SV Rot Weiß Hütte) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Alexander Knopp (2.).
______________________
Türkischer FC Inter Troisdorf – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II 3:2
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Enes Malik Sisman, Shah Fahad Momand (68. Mert Demir), Liviu-Ionut Georgescu, David Adotevi (68. Alp-Eren Dogan), Burak Kir, Selam Mese (75. Taylan Turhan), Kamil Süslü, Sinan Nadaroglu (75. Murat Ekizoglu), Deni Dapo, Cemal Kaldirim - Trainer: Abdulwahab Albira
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Henryk Klemmer, Lorenz Daus (81. Tom Pfeffer), Jan Hagenlocher, Robin Bäumgen, Pascal Jungbluth, Constantin Harth (78. Tim Abdellah Brungs), Jan Leyerer, Nick Dreilich (46. Sven Bosbach), Paul Orfgen, Janis Fischer (46. Ayko Schneeweis) - Trainer: Marvin Müller
Schiedsrichter: Timo Barckow (Windeck)
Tore: 1:0 Deni Dapo (14.), 2:0 Selam Mese (26.), 3:0 Kamil Süslü (32.), 3:1 Ayko Schneeweis (55.), 3:2 Paul Orfgen (90.+2)
______________________
SV Bergheim 1937 – SV Fortuna Müllekoven 5:0
SV Bergheim 1937: Robin Emmerich, Justin Heitzer, Stefan Bach, Jonas Christian Lülsdorf, Tim Sterzenbach, Bediss Messaoud, Markus Stein, Vedat Nura (77. Denny Koller), Daniel Mbungu Masaka (67. Kastriot Kajtazi), Luigi Louie Rama (72. Tim Kitz), Florent Muja (72. Cedric Pirotte) - Co-Trainer: Julian Huth - Trainer: Gerrit Pirotte
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jasper Minor, Timur Yunusov, Zakariae Bourassi, Alessandro Ciocca, Marco Nolden, Baris Cam, Mark Bruns, Besmir Simnica, Marlon Zschau, Argjend Shabani - Trainer: Ahmet Cansiz - spielender Co-Trainer: Berat Can
Schiedsrichter: Andreas Penner
Tore: 1:0 Florent Muja (5.), 2:0 Markus Stein (30.), 3:0 Florent Muja (49.), 4:0 Luigi Louie Rama (62.), 5:0 Daniel Mbungu Masaka (65.)
______________________
TuS Birk – Sportfreunde Troisdorf 05 0:4
TuS Birk: Christian Malter, Christoph De Vries, Nils Frank Bökert, Christoph Francois Kever, Alex Limbach, Leon Bartke (72. Jascha Elias Welke), Samuel Patricio Hou, Leonard Schwamborn (60. Maximilian Schiffler), Stefan Kinzel, Oliver Becker, Florian Fischer - Trainer: Sebastian Hunjet
Sportfreunde Troisdorf 05: Marcel Löwen, Elias Rausch, Leart Gashi, Kadir Vatanel, Abderafie Khabza, Ramon Jusufi (63. Fotios Goutzidis), Niklas Stange (77. Lindon Qorrolli), Omar Saleh, David Holz (45. Ömer Alagöz), Mohamed Khabza (87. Mohammad Naser Afzal), Marek Michael Kalkan - Trainer: Denis-Hüseyin Schorn
Schiedsrichter: Luca Betten (Königswinter )
Tore: 0:1 Ömer Alagöz (53.), 0:2 Marek Michael Kalkan (63.), 0:3 Ömer Alagöz (75.), 0:4 Mohamed Khabza (82.)
______________________