Titelkampf im Kreis Sieg: Pflichtaufgaben oder Stolpersteine?

Die Kreisliga A Sieg startet am Sonntag in die Rückrunde. – Foto: Christoph Tiroux

Über zwei Monate war die Tabelle der Kreisliga A Sieg eingefroren, am Sonntag taut sie wieder auf. Zur Erinnerung: Mit den Sportfreunden Troisdorf (33 Punkte), dem SV Bergheim (32 Punkte) und dem FC Kosova Sankt Augustin (30 Punkte) sind zu Beginn der Rückrunde gleich drei Teams mittendrin im Aufstiegsrennen. Auf dem Papier haben alle drei Topteams machbare Aufgaben - aber ist das wirklich so?

Birk sucht die Aufsteiger-Form

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr TuS Birk TuS Birk Sportfreunde Troisdorf 05 SF Troisdorf 15:15 PUSH



Der Tabellenführer bekommt es mit dem TuS Birk zu tun. Der TuS steckt als Tabellen-14. tief im Abstiegskampf, muss in der Rückrunde an seine starke Vorsaison anknüpfen, als der Aufsteiger auf Anhieb Sechster wurde. Das Hinspiel macht Hoffnung: Birk hielt lange dagegen, führte zwischenzeitlich sogar 2:1 - musste sich letztlich aber 3:4 geschlagen geben. Bergheim gegen den Toptorjäger Der Tabellenführer bekommt es mit dem TuS Birk zu tun. Der TuS steckt als Tabellen-14. tief im Abstiegskampf, muss in der Rückrunde an seine starke Vorsaison anknüpfen, als der Aufsteiger auf Anhieb Sechster wurde. Das Hinspiel macht Hoffnung: Birk hielt lange dagegen, führte zwischenzeitlich sogar 2:1 - musste sich letztlich aber 3:4 geschlagen geben.

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr SV Bergheim 1937 SV Bergheim SV Fortuna Müllekoven Müllekoven 15:00 PUSH



Der SV Bergheim empfängt Aufsteiger Fortuna Müllekoven und sollte dabei vor einen Mann im Blick behalten: Besmir Simnica. Der 28-Jährige führt die Torjägerliste der gesamten Liga mit 16 Treffern an. Zum Vergleich: Der beste SVB-Torschütze ist Florent Muja mit acht Toren. Trotzdem ist Bergheim gegen den Tabellenneunten naturgemäß favorisiert.

Mondorf-Reserve gehört zur stärkeren Hälfte

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr FC Kosova Sankt Augustin FC Kosova TuS Mondorf 1920 TuS Mondorf II 15:15 PUSH