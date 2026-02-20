 2026-02-20T12:29:42.904Z

Titelkampf im Kreis Sieg: Pflichtaufgaben oder Stolpersteine?

Kreisliga A Sieg: Drei Teams kämpfen zu Beginn der Rückrunde um den Aufstiegsplatz. Mit wem es die SF Troisdorf, der SV Bergheim und der FC Kosova Sankt Augustin zum Start zu tun bekommen.

von Niklas Bien
Die Kreisliga A Sieg startet am Sonntag in die Rückrunde.
Die Kreisliga A Sieg startet am Sonntag in die Rückrunde. – Foto: Christoph Tiroux

Über zwei Monate war die Tabelle der Kreisliga A Sieg eingefroren, am Sonntag taut sie wieder auf. Zur Erinnerung: Mit den Sportfreunden Troisdorf (33 Punkte), dem SV Bergheim (32 Punkte) und dem FC Kosova Sankt Augustin (30 Punkte) sind zu Beginn der Rückrunde gleich drei Teams mittendrin im Aufstiegsrennen. Auf dem Papier haben alle drei Topteams machbare Aufgaben - aber ist das wirklich so?

Birk sucht die Aufsteiger-Form

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
15:15

Der Tabellenführer bekommt es mit dem TuS Birk zu tun. Der TuS steckt als Tabellen-14. tief im Abstiegskampf, muss in der Rückrunde an seine starke Vorsaison anknüpfen, als der Aufsteiger auf Anhieb Sechster wurde. Das Hinspiel macht Hoffnung: Birk hielt lange dagegen, führte zwischenzeitlich sogar 2:1 - musste sich letztlich aber 3:4 geschlagen geben.

Bergheim gegen den Toptorjäger

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
15:00

Der SV Bergheim empfängt Aufsteiger Fortuna Müllekoven und sollte dabei vor einen Mann im Blick behalten: Besmir Simnica. Der 28-Jährige führt die Torjägerliste der gesamten Liga mit 16 Treffern an. Zum Vergleich: Der beste SVB-Torschütze ist Florent Muja mit acht Toren. Trotzdem ist Bergheim gegen den Tabellenneunten naturgemäß favorisiert.

Mondorf-Reserve gehört zur stärkeren Hälfte

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
15:15

Der FC Kosova hat auf dem Papier den stärksten Gegner der drei Topteams. Die Reserve des TuS Mondorf ist mit 23 Punkten das erste Team der stärkeren Hälfte, die sich in der A-Liga im Kreis Sieg sehr deutlich abzeichnet. Der Abstand von Platz acht zu Platz neun beträgt stolze sechs Punkte.

Die weiteren Spiele des 16. Spieltags

So., 22.02.2026, 13:00 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
13:00

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
15:15

So., 22.02.2026, 13:00 Uhr
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
13:00

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
15:15

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
15:15

