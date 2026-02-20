Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Titelkampf im Kreis Sieg: Pflichtaufgaben oder Stolpersteine?
Kreisliga A Sieg: Drei Teams kämpfen zu Beginn der Rückrunde um den Aufstiegsplatz. Mit wem es die SF Troisdorf, der SV Bergheim und der FC Kosova Sankt Augustin zum Start zu tun bekommen.
von Niklas Bien · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
Die Kreisliga A Sieg startet am Sonntag in die Rückrunde. – Foto: Christoph Tiroux
Über zwei Monate war die Tabelle der Kreisliga A Sieg eingefroren, am Sonntag taut sie wieder auf. Zur Erinnerung: Mit den Sportfreunden Troisdorf (33 Punkte), dem SV Bergheim (32 Punkte) und dem FC Kosova Sankt Augustin (30 Punkte) sind zu Beginn der Rückrunde gleich drei Teams mittendrin im Aufstiegsrennen. Auf dem Papier haben alle drei Topteams machbare Aufgaben - aber ist das wirklich so?
Der Tabellenführer bekommt es mit dem TuS Birk zu tun. Der TuS steckt als Tabellen-14. tief im Abstiegskampf, muss in der Rückrunde an seine starke Vorsaison anknüpfen, als der Aufsteiger auf Anhieb Sechster wurde. Das Hinspiel macht Hoffnung: Birk hielt lange dagegen, führte zwischenzeitlich sogar 2:1 - musste sich letztlich aber 3:4 geschlagen geben.
Der SV Bergheim empfängt Aufsteiger Fortuna Müllekoven und sollte dabei vor einen Mann im Blick behalten: Besmir Simnica. Der 28-Jährige führt die Torjägerliste der gesamten Liga mit 16 Treffern an. Zum Vergleich: Der beste SVB-Torschütze ist Florent Muja mit acht Toren. Trotzdem ist Bergheim gegen den Tabellenneunten naturgemäß favorisiert.
Der FC Kosova hat auf dem Papier den stärksten Gegner der drei Topteams. Die Reserve des TuS Mondorf ist mit 23 Punkten das erste Team der stärkeren Hälfte, die sich in der A-Liga im Kreis Sieg sehr deutlich abzeichnet. Der Abstand von Platz acht zu Platz neun beträgt stolze sechs Punkte.