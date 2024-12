Spitzenspiel in Würselen und der Kampf im Mittelfeld

Tabellenführer Kohlscheider BC steht vor einer kniffligen Auswärtsaufgabe in Würselen, während Rhenania Lohn im Kellerduell bei Grün-Weiß Welldorf-Güsten unter Zugzwang steht.

Germania Hilfarth (8. Platz, 17 Punkte) empfängt Concordia Oidtweiler (7. Platz, 18 Punkte) in einem Duell zweier Mannschaften, die sich im sicheren Mittelfeld bewegen. Die Gastgeber wollen den Schwung aus dem Auswärtssieg gegen Haaren mitnehmen, während Oidtweiler nach der Heimpleite gegen Richterich Wiedergutmachung betreibt. Hilfarths kompakte Defensive trifft auf eine Oidtweiler-Offensive, die mehr Durchschlagskraft zeigen muss. Ein enges Spiel mit wenigen Toren ist zu erwarten.

Uevekoven will Anschluss an die Spitze halten

Für die zweitplatzierten Sportfreunde Uevekoven (25 Punkte) ist das Auswärtsspiel bei Rhenania Richterich (9. Platz, 17 Punkte) eine Chance, den Abstand zur Spitze nicht weiter anwachsen zu lassen. Die Gastgeber, zuletzt mit einem überzeugenden 3:1 in Oidtweiler, werden jedoch selbstbewusst auftreten. Uevekoven, das sich mit einem 4:4 gegen Würselen begnügen musste, wird auf eine konzentriertere Defensivleistung setzen. Die Partie verspricht viele Torchancen und offensive Akzente.

Kellerduell mit wegweisendem Charakter

Grün-Weiß Welldorf-Güsten (10. Platz, 16 Punkte) empfängt Schlusslicht Rhenania Lohn (9 Punkte) in einem richtungsweisenden Spiel im Kampf gegen den Abstieg. Die Gastgeber möchten nach dem knappen Auswärtserfolg in Uevekoven ihre Position stabilisieren, während Lohn dringend punkten muss, um nicht weiter abzurutschen. Vor allem in der Defensive müssen die Gäste zulegen, um gegen Welldorfs Offensivkraft bestehen zu können. Ein Heimsieg könnte für Grün-Weiß eine wichtige Trendwende bedeuten.