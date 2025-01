Spitzenspiel in Müngersdorf

Das erste Auswärtsspiel im neuen Jahr wird für die SV Elversberg direkt ein weiteres Highlight in dieser Zweitliga-Saison: An diesem Samstag, 25. Januar, tritt die Mannschaft von Trainer Horst Steffen beim Vorjahres-Erstligisten und Aufstiegsfavoriten 1. FC Köln an. Die Partie im RheinEnergieSTADION wird um 13.00 Uhr angepfiffen.

Die Spannung vor dem Duell steigt mittlerweile auch innerhalb des Teams. „Es gab nach dem letzten Wochenende noch einiges nachzuarbeiten, aber das haben wir gemacht. Jetzt beginnt langsam die Vorfreude auf das Spiel in Köln“, sagt Horst Steffen. „Es wird zur Sache gehen – sie haben ein tolles Stadion, eine tolle Atmosphäre und dementsprechend haben wir auch Lust, dort etwas mitzunehmen.“ Der Vorfreude auf das Spiel steht aber natürlich auch die ernsthafte Vorbereitung auf einen der Liga-Favoriten gegenüber. Köln ist zwar mit einer knappen Niederlage gegen den Hamburger SV (0:1) ins neue Jahr gestartet, konnte wettbewerbsübergreifend zuvor aber neun Spiele in Folge erfolgreich gestalten (acht Siege, ein Unentschieden). Der Herbstmeister ist derzeit Tabellendritter, aber punktgleich mit dem Tabellenführer HSV.

„Köln verfügt über einen individuell sehr gut besetzten Kader“, sagt Horst Steffen: „Sie haben im Laufe der Saison Anpassungen vorgenommen, bringen eine taktische Flexibilität und hohe Intensität mit. Sie haben zuletzt einige 1:0-Siege eingefahren und mittlerweile auch defensiv eine bessere Struktur – die wollen wir aber natürlich aufbrechen. Wir wollen wieder zeigen, dass wir als Außenseiter mutig auftreten, so wie wir es zuvor auch schon in einigen Spielen geschafft haben.“ In Köln wird dabei neben den bekannten Ausfällen auch Frederik Schmahl, der nach seiner Roten Karte für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt ist, fehlen. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Fisnik Asllani, der derzeit leicht angeschlagen ist.