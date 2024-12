Spitzenspiel in Kästorf, Kellerduell in Braunschweig

Salzgitter gewann zuletzt zwei Mal in Serie und fegte am vergangenen Wochenende regelrecht her über den FC Helmstedt. Bleckenstedt ist seit zwei Spielen sieglos und musste etwas abreißen lassen. Das Hinspiel endete 1:1. Damals glich Bleckenstedt ganz spät aus. Für SGU wäre ein Sieg immens wichtig, um weiter Anschluss ans Tabellenmittelfeld herzustellen.

Platz drei gegen Platz vier. Beide Teams trennen einen Punkt und ein Sieg muss quasi sein, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Zuletzt gewannen die Freien Turner zwei Mal in Serie und schossen elf Tore in den abgelaufenen zwei Spielen. Das Hinspiel endete 2:2. Doch in der jüngsten Vergangenheit waren die Freien Turner nicht so erfolgreich gegen Kästorf. Sechs Spiele am Stück konnten die Braunschweiger nicht gewinnen gegen den SSV.