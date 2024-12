– Foto: Horst Vogler

Spitzenspiel in Hildesheim: Wetter und Rasen entscheiden über Anpfiff Verfolgerduell im Friedrich-Ebert-Stadion – VfV 06 empfängt Heeslinger SC Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. VfV Hildesh. Heeslingen

Am Sonntag trifft der VfV 06 Hildesheim im Friedrich-Ebert-Stadion auf den Heeslinger SC. Beide Teams gehören zu den Verfolgern in der Oberliga Niedersachsen: Heeslingen steht mit 32 Punkten auf Platz drei, Hildesheim mit 30 Punkten auf Platz fünf. Vor allem die Gäste aus dem Zevener Moor überraschen in dieser Saison mit Konstanz. Drei Siege aus den letzten vier Spielen zeigen, dass der Heeslinger SC auch nach dem Karriereende der langjährigen Stütze Philipp Bargfrede weiter stabil agiert.

Das Hinspiel entschied Hildesheim dank eines Treffers von Finn Kiszka knapp mit 1:0 für sich. Nun will das Team von Marcel Hartmann und Marc Vucinovic auch zu Hause punkten, um den Anschluss an die Spitzenplätze nicht zu verlieren. Personell gibt es gute Nachrichten: Mit Can Gökdemir, der nach langer Verletzungspause zurück ist, hat die Offensive wieder mehr Optionen. Auch Nikos Elfert steht vor seinem Comeback. Die Mannschaft hat intensiv trainiert und fühlt sich bereit für das Spitzenspiel. Heute, 14:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. Heeslinger SC Heeslingen Abgesagt