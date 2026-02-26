Spitzenspiel im Burgenland-Derby: Bricht der SSC den Zorbau-Bann?

– Foto: Tobias Schlegel

Am vergangenen Wochenende war der Spielbetrieb in der Verbandsliga mit nur drei ausgetragenen Partien noch sehr limitiert. An diesem Wochenende soll im Oberhaus von Sachsen-Anhalt dagegen wieder voller Betrieb herrschen. Bis zum Donnerstagmittag war noch keine Begegnung abgesetzt.

Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Kein Fragezeichen dürfte hinter der Partie zwischen dem SC Bernburg und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen stehen. Der Tabellenzwölfte aus dem Salzlandkreis und der Tabellendritte aus Anhalt-Bitterfeld stehen sich am Freitagabend unter Flutlicht auf dem Kunstrasenplatz in der Krumbholzallee gegenüber. In der Hinrunde konnte BiWo das Aufeinandertreffen mit 3:1 gewinnen, in Bernburg gab es dagegen 2022 letztmalig einen Sieg.

Auf dem Rasenplatz in der Wolfener Straße soll es am Freitagabend zum "kleinen Derby" zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SV Dessau 05 kommen. In der Hinrunde gab es ein 2:2-Unentschieden zwischen beiden Teams - danach klafften die Wege in der Tabelle auseinander. Während die Thalheimer im weiteren Saisonverlauf nur drei weitere Remis sammelten, schielen die Nullfünfer als Rangfünfter nach oben. Doch Thalheim lag den Dessauern in der jüngeren Vergangenheit nicht: Sechsmal in Folge konnte die Elf aus dem Schillerpark nicht mehr gegen die Rot-Weißen gewinnen.

Ob am Freitagabend im Stadion der Waggonbauer gespielt werden kann, war zum Start der Woche noch fraglich. Mittlerweile sind die Vorzeichen aber positiv. Für die jüngeren Duelle des BSV Halle-Ammendorf gegen den Haldensleber SC galt das weniger. In drei der letzten vier Begegnungen ging der HSC als Sieger vom Platz. So auch beim 2:1-Heimsieg in der Hinrunde.

Der SSV Havelwinkel Warnau arbeitet unter der Woche noch an der Form. Am Dienstag unterlag der Aufsteiger dem Oberligisten FSV Optik Rathenow mit 0:5, am Donnerstag soll noch ein Vergleich mit dem Brandenburger Kreisligisten SV Hohennauen folgen, bevor am Sonnabend der SV Blau-Weiß Dölau im Havelwinkel gastieren soll. Das erste Aufeinandertreffen beider Teams überhaupt endete am zweiten Spieltag nach dem Dölauer Ausgleich tief in der Nachspielzeit mit einem 1:1.

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr SV Eintracht Emseloh Emseloh SV 1890 Westerhausen Westerhausen 14:00 PUSH

Mit einem 4:1-Auswärtssieg am Wolfsberg fuhr der SV Eintracht Emseloh im August seinen ersten Dreier nach der Verbandsliga-Rückkehr ein. Am Sonnabend wird es zum Wiedersehen zwischen beiden Teams kommen. Dann allerdings nicht in Emseloh, sondern auf dem Kunstrasenplatz in Helbra. Der SV Westerhausen kommt mit viel Anlauf aus insgesamt neun Testspielen. Dafür hat die Eintracht nach dem 1:1 in Dölau bereits das erste Pflichtspiel in den Beinen.

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen 14:00 PUSH

Am Sonnabend werden die Kameras im Stadion am Schöppensteg aufgebaut: Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Duell zwischen dem SV Fortuna Magdeburg und dem VfB Sangerhausen im exklusiven Livestream. Während die Rosenstädter am vergangenen Wochenende mit 1:5 daheim gegen Zorbau unterlagen, ist es für den Tabellenzweiten aus der Landeshauptstadt der Auftakt ins neue Jahr. >> Zum Livestream auf volksstimme.de: (hier klicken) >> Zum Livestream auf mz.de: (hier klicken)

Die meisten Blicke richten sich am Wochenende gewiss auf das Burgenland-Derby. Immerhin werden Duelle zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem SSC Weißenfels immer von einer gewissen Brisanz begleitet. Die Tabellenkonstellation hebt auch die sportliche Bedeutung der Partie umso mehr hervor: Der Rangfünfte empfängt den fünf Punkte besser positionierten Herbstmeister. In der Hinrunde hatten die Zorbauer die Begegnung dank eines Elfmeters tief in der Nachspielzeit mit 2:1 gewonnen. Auch die drei weiteren Aufeinandertreffen in der Verbandsliga gingen bisher allesamt an die Blau-Weißen.

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr VfB Merseburg VfB Merseburg FSV Barleben Barleben 14:00 PUSH