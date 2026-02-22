FSV Barleben setzt seinen Heimlauf fort, Punkteteilung in Dölau Verbandsliga +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes im Oberhaus von Sachsen-Anhalt von Kevin Gehring · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser

Es ging wieder los - mit etwas Verzögerung und eingeschränktem Programm! Nachdem in der vergangenen Woche witterungsbedingt noch nicht wieder gespielt werden konnte, standen an diesem Wochenende die ersten Verbandsliga-Partien auf dem Programm. Zumindest auf den Kunstrasenplätzen konnte wieder gespielt werden. Der Blick auf alle Partien.

Die erste Verbandsliga-Partie im neuen Jahr ist absolviert - und der SV Blau-Weiß Zorbau ist in dieser als Sieger vom Platz gegangen. Auf dem Kunstrasen des VfB Sangerhausen setzte sich die Mannschaft von Rüdiger Hoppe am Freitagabend mit 5:1 durch. Dabei war die Begegnung lange Zeit deutlich ausgeglichener als es das Ergebnis schließlich ausdrückte. Doch Doppelpacker Max Erdmann (Winterneuzugang vom SV Dessau 05) und Dreierpacker Nikita Bondarenko sorgten am Ende für den Unterschied. Drei Treffer binnen sechs Minuten sorgten kurz nach dem Seitenwechsel für die Entscheidung.

Am Anger ist der FSV Barleben in dieser Saison eine Macht - und dies hat er am Sonnabend ein weiteres Mal unter Beweis gestellt. Durch einen 1:0-Erfolg über den BSV Halle-Ammendorf fuhren die Barleber bereits ihren siebten Heimdreier ein. Steve Röhl sorgte in der 83. Minute für die Entscheidung zugunsten der Elf von Christoph Grabinski und Max Schönijahn.

Mit dem Abstiegskampf der Verbandsliga hatten der SV Blau-Weiß Dölau und der SV Eintracht Emseloh in der ersten Saisonhälfte wenig zu tun. Im ersten Auftritt des neuen Jahres sorgten beide zumindest mit einem Punkt dafür, dass es dabei bleiben soll. Mit einem 1:1-Unentschieden trennten sich die Dölauer und die Emseloher. David Gros brachte die Gastgeber früh in Front, Philipp Stache traf eine Viertelstunde später zum Ausgleich - und zum späteren Endstand.

Das Duell zwischen dem Haldensleber SC und dem SSV Havelwinkel Warnau ist kurzfristig entfallen. Neuer Austragungstermin ist der 28. März.

Die Witterung lässt keine Austragung am Wolfsberg zu. Die Partie zwischen dem SV Westerhausen und dem SV Fortuna Magdeburg wurde abgesagt. Nun muss ein Nachholtermin gefunden werden.

Das Derby steigt zu einem späteren Zeitpunkt: Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SG Rot-Weiß Thalheim treffen sich am 30. April zum Rückspiel.

Ebenfalls am 30. April treffen sich der SV Dessau 05 und der VfB Merseburg. Der Rasenplatz im Schillerpark ist aktuell nicht bespielbar.

