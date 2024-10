Spitzenspiel: FSV Babelsberg 74 gegen SV Viktoria Potsdam

Der Tabellenzweite SSV Einheit Perleberg empfängt den Tabellendreizehnten SG Saarmund. Perleberg geht mit viel Rückenwind in die Partie, nachdem man Neuruppin II mit 6:1 besiegte. Besonders Jonas Steiner überzeugte mit einem Dreierpack. Saarmund hingegen musste sich knapp mit 2:3 gegen Babelsberg 74 geschlagen geben und steht nun unter Druck, im Abstiegskampf Punkte zu sammeln. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Der Tabellenletzte SV Babelsberg 03 II trifft auf den Tabellenneunten SV Grün-Weiß Brieselang. Babelsberg II kassierte zuletzt eine 1:6-Niederlage gegen Nauen und braucht dringend eine Trendwende. Brieselang verlor knapp mit 1:2 gegen Wittstock und will den Abstand zu den unteren Rängen vergrößern.

Der Tabellenzehnte SG Grün-Weiß Golm empfängt den Elften TSV Chemie Premnitz. Golm verlor zuletzt knapp mit 1:2 gegen Tabellenführer Potsdam und wird versuchen, vor heimischer Kulisse Punkte zu sammeln. Premnitz kommt nach einem 2:1-Sieg gegen Michendorf mit neuem Selbstvertrauen in diese Partie und könnte mit einem weiteren Erfolg an Golm vorbeiziehen.

Der Tabellenachte SG Michendorf empfängt den Tabellensechsten FSV Veritas Wittenberge/Breese. Michendorf musste zuletzt eine bittere 1:2-Niederlage gegen Premnitz hinnehmen und will sich vor heimischem Publikum rehabilitieren. Wittenberge/Breese hingegen feierte einen Last-Minute-Sieg gegen Schenkenberg und will mit einem weiteren Erfolg im oberen Tabellenbereich bleiben.

Der Tabellensiebte SV Empor Schenkenberg 1928 trifft auf den Tabellenvierten Pritzwalker FHV 03. Schenkenberg verlor zuletzt unglücklich mit 2:3 gegen Wittenberge/Breese und wird versuchen, mit einem Heimsieg wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Pritzwalk kam gegen Weisen nicht über ein 2:2 hinaus und will im Verfolgerduell wichtige Punkte sammeln, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.

---

Im Kellerduell empfängt der Tabellenfünfzehnte SV Eiche 05 Weisen den Tabellenzwölften VfL Nauen. Weisen holte zuletzt ein 2:2 gegen Pritzwalk, doch ein Sieg ist dringend nötig, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Nauen feierte einen klaren 6:1-Sieg gegen Babelsberg II und wird versuchen, diesen Schwung mitzunehmen, um sich weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen.