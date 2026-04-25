Spitzenreiter verliert krachend, Westerhausen zieht Sechs-Punkte-Spiel Verbandsliga +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes im Oberhaus von Sachsen-Anhalt von Kevin Gehring · Heute, 18:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Olaf Sankat

Der SSC Weißenfels hat eine krachende Niederlage kassiert. Der SV Dessau 05 den zweiten Tabellenplatz erobert. Und der SSV Havelwinkel Warnau einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten. Das war der 24. Spieltag in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

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Der SV Dessau 05 ist zurück auf Tabellenplatz zwei - acht Punkte hinter der Spitze. Im Verfolger-Duell und Derby beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen führten Doppelpacker Elia Friebe und Tobias Berndt die Gäste am Freitagabend spät noch zum 3:1-Erfolg. Tom Gründling hatte für die Hausherren zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.

Nach der deftigen 1:6-Niederlage beim BSV Halle-Ammendorf hat der SC Bernburg am Freitagabend auf dem heimischen Kunstrasen eine starke Reaktion gezeigt. Gegen den VfB Merseburg, der in dieser Woche die sofortige Trennung von Trainer Miran Özkan bekanntgegeben hatte, landete die Elf von Maximilian Dentz einen 4:1-Heimsieg. Nils Erik Fahland, Doppelpacker Till Raeck und Carlos Krüger erzielten die Treffer.

Nach zuvor vier Partien ohne Sieg war der VfB Sangerhausen zuletzt - ausgerechnet bei einem der heimstärksten Teams - mit einem 3:2 beim FSV Barleben in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am Freitagabend waren die Rosenstädter gegen den Haldensleber SC auch auf Siegkurs, ehe in zehn schlechten Minuten alles zunichte gemacht wurde. Zwischen der 66. und 76. Minute machte der HSC aus dem 0:1-Rückstand eine 4:1-Führung. Am Ende stand ein 4:2-Erfolg für die Gäste aus der Börde.

Im Heimspiel gegen den FSV Barleben hat Spitzenreiter SSC Weißenfels am Sonnabend eine krachenden 2:5-Niederlage kassiert. Nach der Pausenführung durch Carlo Purrucker drehten Palle Jespersen, Willy Duda und Dreierpacker Steve Röhl die Partie für die Barleber, die nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel auch das Rückspiel für sich entschieden. Timm Koch konnte für den Tabellenführer, der weiterhin acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger hat, nur noch Ergebniskosmetik betreiben.