 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Spitzenreiter verliert krachend, Westerhausen zieht Sechs-Punkte-Spiel

Verbandsliga +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes im Oberhaus von Sachsen-Anhalt

von Kevin Gehring · Heute, 18:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Olaf Sankat

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
Haldensleben
Ammendorf
Sangerhausen
Fortuna MD

Der SSC Weißenfels hat eine krachende Niederlage kassiert. Der SV Dessau 05 den zweiten Tabellenplatz erobert. Und der SSV Havelwinkel Warnau einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten. Das war der 24. Spieltag in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Gestern, 18:30 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
1
3
Abpfiff

Der SV Dessau 05 ist zurück auf Tabellenplatz zwei - acht Punkte hinter der Spitze. Im Verfolger-Duell und Derby beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen führten Doppelpacker Elia Friebe und Tobias Berndt die Gäste am Freitagabend spät noch zum 3:1-Erfolg. Tom Gründling hatte für die Hausherren zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.

Gestern, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
4
1
Abpfiff

Nach der deftigen 1:6-Niederlage beim BSV Halle-Ammendorf hat der SC Bernburg am Freitagabend auf dem heimischen Kunstrasen eine starke Reaktion gezeigt. Gegen den VfB Merseburg, der in dieser Woche die sofortige Trennung von Trainer Miran Özkan bekanntgegeben hatte, landete die Elf von Maximilian Dentz einen 4:1-Heimsieg. Nils Erik Fahland, Doppelpacker Till Raeck und Carlos Krüger erzielten die Treffer.

Gestern, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
2
4
Abpfiff

Nach zuvor vier Partien ohne Sieg war der VfB Sangerhausen zuletzt - ausgerechnet bei einem der heimstärksten Teams - mit einem 3:2 beim FSV Barleben in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am Freitagabend waren die Rosenstädter gegen den Haldensleber SC auch auf Siegkurs, ehe in zehn schlechten Minuten alles zunichte gemacht wurde. Zwischen der 66. und 76. Minute machte der HSC aus dem 0:1-Rückstand eine 4:1-Führung. Am Ende stand ein 4:2-Erfolg für die Gäste aus der Börde.

Heute, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
2
5
Abpfiff
+Video

Im Heimspiel gegen den FSV Barleben hat Spitzenreiter SSC Weißenfels am Sonnabend eine krachenden 2:5-Niederlage kassiert. Nach der Pausenführung durch Carlo Purrucker drehten Palle Jespersen, Willy Duda und Dreierpacker Steve Röhl die Partie für die Barleber, die nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel auch das Rückspiel für sich entschieden. Timm Koch konnte für den Tabellenführer, der weiterhin acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger hat, nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

Heute, 14:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
2
0
Abpfiff
+Video

Im Kampf um den Ligaverbleib hat der SV Westerhausen am Sonnabend das nächste Sechs-Punkte-Spiel gewonnen. Der doppelte João Paranagua schoss die Wolfsberg-Elf zum 2:0-Heimerfolg über den SV Blau-Weiß Dölau. Weil der SSV Havelwinkel Warnau zeitgleich unterlag, liegt der SV Westerhausen nun wieder sieben Punkte über dem Strich.

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
2
2
Abpfiff

Ohne Sieger ging am Samstag das Verfolger-Duell zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem BSV Halle-Ammendorf zu Ende. Nach der Gästeführung durch Pascal Pannier drehte Nikita Bondarenko die Begegnung zugunsten der Zorbauer, ehe Pannier vom Elfmeterpunkt ebenfalls seinen Doppelpack zum Endstand schnürte. Für die Blau-Weißen war es das dritte Remis in den vergangenen vier Partien, die Ammendorfer bleiben bei nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Auswärtsspielen. Die Mitteldeutsche Zeitung hat die Begegnung im exklusiven Livestream übertragen. Auf mz.de gibt es nun die vollen 90 Minuten im Re-Live.

>> Zum 90-minütigen Re-Live auf mz.de: (hier klicken)

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
2
1
Abpfiff

Der SV Eintracht Emseloh kann allmählich für die nächste Verbandsliga-Spielzeit planen. Mit dem 2:1-Heimerfolg über Schlusslicht SG Rot-Weiß Thalheim hat der Aufsteiger am Sonnabend die 30-Punkte-Marke geknackt. Der Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz beträgt bereits elf Zähler. Während die Zuschauer im Hinspiel einen torreichen 5:3-Erfolg der Emseloher gesehen hatten, gab es im Rückspiel ein verrücktes Ende. Nach dem späten Thalheimer Ausgleich zur Paul Zimmermann (90.+1) sorgte Sergiy Molochko im Gegenzug für den Siegtreffer der Eintracht (90.+2).

Heute, 15:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
4
0
Abpfiff

Mit sieben Punkten aus den vorherigen drei Spielen hatte der SSV Havelwinkel Warnau noch einmal frische Luft im Abstiegskampf gewittert. Am Samstag aber konnte das Kellerkind nicht erneut nachlegen. Nach der 0:4-Niederlage beim SV Fortuna Magdeburg, der in der Vorwoche beim 0:6 in Emseloh ein Debakel erlebt hatte, beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer wieder sieben Punkte. Ein Eigentor, Drilon Halilaj und Doppelpacker Fabian Karow netzten für die Magdeburger.