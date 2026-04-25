Spitzenreiter verliert krachend, Westerhausen zieht Sechs-Punkte-Spiel

Der SSC Weißenfels hat eine krachende Niederlage kassiert. Der SV Dessau 05 den zweiten Tabellenplatz erobert. Und der SSV Havelwinkel Warnau einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten. Das war der 24. Spieltag in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.
Der SV Dessau 05 ist zurück auf Tabellenplatz zwei - acht Punkte hinter der Spitze. Im Verfolger-Duell und Derby beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen führten Doppelpacker Elia Friebe und Tobias Berndt die Gäste am Freitagabend spät noch zum 3:1-Erfolg. Tom Gründling hatte für die Hausherren zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.
Nach der deftigen 1:6-Niederlage beim BSV Halle-Ammendorf hat der SC Bernburg am Freitagabend auf dem heimischen Kunstrasen eine starke Reaktion gezeigt. Gegen den VfB Merseburg, der in dieser Woche die sofortige Trennung von Trainer Miran Özkan bekanntgegeben hatte, landete die Elf von Maximilian Dentz einen 4:1-Heimsieg. Nils Erik Fahland, Doppelpacker Till Raeck und Carlos Krüger erzielten die Treffer.
Nach zuvor vier Partien ohne Sieg war der VfB Sangerhausen zuletzt - ausgerechnet bei einem der heimstärksten Teams - mit einem 3:2 beim FSV Barleben in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am Freitagabend waren die Rosenstädter gegen den Haldensleber SC auch auf Siegkurs, ehe in zehn schlechten Minuten alles zunichte gemacht wurde. Zwischen der 66. und 76. Minute machte der HSC aus dem 0:1-Rückstand eine 4:1-Führung. Am Ende stand ein 4:2-Erfolg für die Gäste aus der Börde.
Im Heimspiel gegen den FSV Barleben hat Spitzenreiter SSC Weißenfels am Sonnabend eine krachenden 2:5-Niederlage kassiert. Nach der Pausenführung durch Carlo Purrucker drehten Palle Jespersen, Willy Duda und Dreierpacker Steve Röhl die Partie für die Barleber, die nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel auch das Rückspiel für sich entschieden. Timm Koch konnte für den Tabellenführer, der weiterhin acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger hat, nur noch Ergebniskosmetik betreiben.
Im Kampf um den Ligaverbleib hat der SV Westerhausen am Sonnabend das nächste Sechs-Punkte-Spiel gewonnen. Der doppelte João Paranagua schoss die Wolfsberg-Elf zum 2:0-Heimerfolg über den SV Blau-Weiß Dölau. Weil der SSV Havelwinkel Warnau zeitgleich unterlag, liegt der SV Westerhausen nun wieder sieben Punkte über dem Strich.
Ohne Sieger ging am Samstag das Verfolger-Duell zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem BSV Halle-Ammendorf zu Ende. Nach der Gästeführung durch Pascal Pannier drehte Nikita Bondarenko die Begegnung zugunsten der Zorbauer, ehe Pannier vom Elfmeterpunkt ebenfalls seinen Doppelpack zum Endstand schnürte. Für die Blau-Weißen war es das dritte Remis in den vergangenen vier Partien, die Ammendorfer bleiben bei nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Auswärtsspielen. Die Mitteldeutsche Zeitung hat die Begegnung im exklusiven Livestream übertragen. Auf mz.de gibt es nun die vollen 90 Minuten im Re-Live.
Der SV Eintracht Emseloh kann allmählich für die nächste Verbandsliga-Spielzeit planen. Mit dem 2:1-Heimerfolg über Schlusslicht SG Rot-Weiß Thalheim hat der Aufsteiger am Sonnabend die 30-Punkte-Marke geknackt. Der Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz beträgt bereits elf Zähler. Während die Zuschauer im Hinspiel einen torreichen 5:3-Erfolg der Emseloher gesehen hatten, gab es im Rückspiel ein verrücktes Ende. Nach dem späten Thalheimer Ausgleich zur Paul Zimmermann (90.+1) sorgte Sergiy Molochko im Gegenzug für den Siegtreffer der Eintracht (90.+2).
Mit sieben Punkten aus den vorherigen drei Spielen hatte der SSV Havelwinkel Warnau noch einmal frische Luft im Abstiegskampf gewittert. Am Samstag aber konnte das Kellerkind nicht erneut nachlegen. Nach der 0:4-Niederlage beim SV Fortuna Magdeburg, der in der Vorwoche beim 0:6 in Emseloh ein Debakel erlebt hatte, beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer wieder sieben Punkte. Ein Eigentor, Drilon Halilaj und Doppelpacker Fabian Karow netzten für die Magdeburger.