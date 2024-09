Spitzenreiter SV Dornach mit nächstem Sieg - Aicher verhindert durch Treffer seine Auswechslung

Es war ein hartes Stück Arbeit für den Spitzenreiter, der sich zwar insgesamt ein leichtes Chancenplus erarbeitete, aber gerade im ersten Durchgang froh sein konnte, dass die Gäste nach guten Umschaltmomenten (3./25./43.) nicht mit einer 2:0-Führung in die Kabine gingen. „Das war ein munteres Hin und Her, weil wir durch leichte Fehler immer wieder mal den Ball hergegeben haben und dann Peterskirchen schnell da war“, sagte Wastl, der allerdings auch zwei sehr gute Gelegenheiten für Hugo Heise (18./35.) notierte und froh war, dass seine Schützlinge einmal auf der Linie klärten.

Nachdem der Coach die Nachlässigkeiten in der Pause nach eigenen Angaben klar angesprochen hatte, lief es dann auch besser für die Dornacher, die unbedingt den Führungstreffer wollten. Wastl: „Wir hatten das Spiel in der Hand, sind aber ab und zu in gefährliche Konter gelaufen. Du musst so ein Spiel aber auch mal dreckig gewinnen und mit einem glücklichen 1:0 zufrieden sein.“

Bereits am Dienstag (10. September, 20 Uhr) ist der SV Dornach abermals gefordert, wenn der Bezirksligaverein im Toto-Pokal in der Gruppe Ost beim Kreisligisten TSV Ebersberg gastiert. „Wir werden den Auswechselspielern vom Sonntagsspiel dort sicher entsprechend mehr Einsatzzeit geben und auch im Tor voraussichtlich tauschen, Hugo Kaiser sollte dann aus dem Urlaub zurück sein“, sagt SVD-Trainer Sebastian Wastl. (Guido Verstegen)