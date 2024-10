Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig vor heikler Aufgabe gegen Zehlendorf

Beim Duell zwischen dem FC Eilenburg und dem BFC Dynamo geht es für beide Teams um Wiedergutmachung. Eilenburg steckt als Vorletzter in einer Krise, während der BFC zuletzt eine bittere 0:2-Heimpleite gegen Lok Leipzig hinnehmen musste. Die Gäste aus Berlin müssen aufpassen, nicht den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu verlieren.

Der 1. FC Lokomotive Leipzig steht als ungeschlagener Tabellenführer mit zehn Siegen aus zwölf Spielen an der Spitze und will diese Position in Zehlendorf festigen. Doch Hertha 03 Zehlendorf ist nach dem torlosen Remis gegen Altglienicke selbstbewusst und will dem Favoriten sicher alles abverlangen.

