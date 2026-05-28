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Spielmacher Sandro Jakopic sucht Verein - mit Kontakt
Sandro Jakopic sucht einen neuen Verein. Der Spielmacher gehörte zuletzt zum VfL Rhede, der kurz vor dem Aufstieg in die Landesliga steht. Er kann sich ein Engagement in verschiedenen Regionen wie Ligen vorstellen.
von André Nückel · Gestern, 22:40 Uhr · 0 Leser
Spielmacher Sandro Jakopic sucht einen neuen Verein. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto
Sandro Jakopic sucht einen neuen Verein. Der Spielmacher gehörte zuletzt zum VfL Rhede, der kurz vor dem Aufstieg in die Landesliga steht. Er kann sich ein Engagement in verschiedenen Regionen wie Ligen vorstellen.
Der 24-Jährige wurde unter anderem in der U15-Regionalliga West des FC Schalke 04 ausgebildet und kehrte später zum VfL Rhede zurück. Zwischenzeitlich spielte Jakopic auch für die Sportfreunde Lowick und die SV Hönnepel-Niedermörmter. Im Sommer 2024 schloss er sich erneut Rhede an und kommt seither auf 32 Spiele, sieben Tore und zwei Vorlagen.
Engagement in der Landesliga vorstellbar
Jakopic ist im zentralen Mittelfeld zu Hause. Am liebsten spielt er auf der Zehn, kann aber auch auf der Sechs oder Acht eingesetzt werden. „Zu meinen Stärken zähle ich meine Technik, meine Spielintelligenz und mein Passspiel“, sagt der Mittelfeldspieler, der großen Wert auf gepflegten und spielerisch anspruchsvollen Fußball legt.
Für den Sommer sucht Jakopic nun eine neue Herausforderung in den Spielklassen von der Bezirksliga bis zur Landesliga. Besonders interessant sind für ihn Vereine in Düsseldorf und im Umkreis der Landeshauptstadt. Gleichzeitig kann er sich aber auch einen Wechsel rund um Borken vorstellen.
Interessierte Vereine können Jakopic per WhatsApp oder telefonisch unter +49 155 60564801 sowie per E-Mail an sjakopic27@gmail.com erreichen.
Du suchst einen neuen Verein? FuPa hilft - der Leitfaden
FuPa Niederrhein hilft seit einigen Jahren Spielern, einen neuen Klub zu finden. Dazu müssen sich interessierte Spieler bei der Redaktion per E-Mail anandre.nueckel@rp-digital.de melden und folgende Fragen beantworten:
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