Spielmacher Sandro Jakopic sucht Verein - mit Kontakt

Jakopic ist im zentralen Mittelfeld zu Hause. Am liebsten spielt er auf der Zehn, kann aber auch auf der Sechs oder Acht eingesetzt werden. „Zu meinen Stärken zähle ich meine Technik, meine Spielintelligenz und mein Passspiel“, sagt der Mittelfeldspieler, der großen Wert auf gepflegten und spielerisch anspruchsvollen Fußball legt.

Für den Sommer sucht Jakopic nun eine neue Herausforderung in den Spielklassen von der Bezirksliga bis zur Landesliga. Besonders interessant sind für ihn Vereine in Düsseldorf und im Umkreis der Landeshauptstadt. Gleichzeitig kann er sich aber auch einen Wechsel rund um Borken vorstellen.

Interessierte Vereine können Jakopic per WhatsApp oder telefonisch unter +49 155 60564801 sowie per E-Mail an sjakopic27@gmail.com erreichen.