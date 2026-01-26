Spielertrainer folgt auf Spielertrainer beim SV Loderhof

Bereits in den Spielzeiten 13/14 und 14/15 trug Oliver Harsch-Hausmann das Torhüterdress des SV Loderhof/Sulzbach, mit dem er damals Kreisklassen-Meister wurde. Anschließend spielte er neun Jahre lange für den TuS Kastl. Mit diesem stieg er in die Bezirksliga auf. Zur Saison 2024/25 wechselte er zurück zum SV Loderhof und errang mit der Mannschaft die A-Klassenmeisterschaft.



Als jahrelanger Torwarttrainer sowie spielender Co-Trainer hat Harsch-Hausmann im Verein bereits Verantwortung übernommen. Seit 2025 ist er Inhaber der C-Lizenz. Harsch-Hausmann freut sich, im Sommer nun die Mannschaft hauptverantwortlich übernehmen zu können: „In der jungen Mannschaft sehe ich einiges an Potenzial, das man aus ihr noch herausholen kann. Die Mannschaft hat einen guten Charakter, ist lernwillig und es macht Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Mit den vielen jungen guten Spielern kann man sich für die Zukunft sicherlich noch einiges erwarten“, lässt der 40-Jährige verlauten.



Die sportliche Leitung um Manuel Mignon, Stefan Luber und Roland Maul freut sich, dass es mit der Verpflichtung so schnell und unkompliziert geklappt hat. Oliver Harsch-Hausmann wurde bereits der Mannschaft als Trainer vorgestellt. Ebenso bedankt man sich bei Oktay Türksever für die zwei erfolgreichen Jahre mit dem souveränen Aufstieg in die Kreisklasse. Im Aufstiegsjahr holte sich der scheidende Spielertrainer mit 29 Toren auch die Torjägerkanone in der A-Klasse Nord. Türksever verlässt den Verein auf eigenen Wunsch, um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen. Man wünsche ihm bei seiner neuen Aufgabe alles Gute, teilt der SV Loderhof abschließend mit.