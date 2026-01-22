Oktay Türksever wird Spielertrainer beim FC Amberg II

Der 1,91 Meter große, beidfüßige Offensivspieler bringe laut einer Mitteilung des FC Amberg Präsenz, Spielintelligenz sowie ein ausgeprägtes Gespür für offensive Spielsituationen mit. Zudem verfüge Türksever über umfassende Erfahrung aus verschiedenen Ligen des Amateurfußballs und kenne die unterschiedlichen Anforderungen in diesem Bereich genau.



Vor seinem Engagement beim SV Loderhof/Sulzbach (ab Sommer 2024), den er letzte Saison zur Meisterschaft in der A-Klasse führte, war Türksever schon als Spielertrainer für den TuS Hohenburg, den TSV Kümmersbruck, die DJK Weihern-Stein und die SG Paulsdorf verantwortlich. Als Spieler lief er unter anderem für Inter Bergsteig Amberg, Vilseck und Raigering auf. In den vergangenen Jahren konnte er mehrfach Erfolge feiern und Aufstiege realisieren, was seine fachliche Qualität und Mentalität unterstreicht. Derzeit ist er noch für den SV Loderhof/Sulzbach aktiv. Der Kreisklassist hat vor wenigen Tagen Torhüter und Routinier Oliver Harsch-Hausmann (40) als Türksevers Nachfolger präsentiert.



Mit der Verpflichtung von Oktay Türksever verfolgt der FC Amberg II ein klares sportliches Ziel: den Aufstieg in die Kreisklasse. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung, seiner Spielidee und seinem Ehrgeiz die Mannschaft gezielt weiterentwickeln könne. Sportlicher Leiter Dominik Müller erklärt: „Von der Zusammenarbeit erhoffen wir uns vor allem neue Impulse in der Offensive sowie eine kontinuierliche Weiterentwicklung unseres sehr jungen Teams.“