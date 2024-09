Spielertrainer der Zweiten entscheidet Landesliga-Partie für VfR

Vor der Sommerpause kündigte der ehemalige VfR-Kapitän Mike Niebauer eigentlich sein Karriereende in der Landesliga-Mannschaft an. – Foto: Dieter Michalek

Der VfR Garching gewinnt 3:1 gegen Pullach: Mike Niebauer macht in „dritter Halbzeit“ beim VfR Garching den Deckel drauf.

Garching - Der VfR Garching meldet sich nach seiner kleinen Krise der vergangenen Wochen wieder konkurrenzfähig zurück. Die Schwarz-Weißen feierten einen nie gefährdeten 3:1 (1:0)-Sieg gegen den enttäuschenden SV Pullach und halten sich im Mittelfeld der Liga. Mit dieser massiven Leistungssteigerung können sich die Garchinger auch gegen die nächsten Kontrahenten gute Chancen ausrechnen. Gestern, 15:00 Uhr VfR Garching VfR Garching SV Pullach SV Pullach 3 1 Abpfiff

Es dauerte diesmal genau 67 Sekunden bis zum ersten Tor, und das machte der Garchinger Mittelstürmer Felix Günzel. Er traf mit dem Vollspann ins Glück, und nach neun Minuten konnte man schon diskutieren, warum die Nummer acht des VfR nicht schon einen rekordverdächtigen Hattrick hatte. In der 6. Minute vergab Günzel eine Monsterchance, und in der 9. Minute landete ein ganz feiner Heber des Angreifers an der Unterkante der Latte und sprang wieder ins Feld zurück. Der dreifache Günzel war ein Riesenstart. Zur Pause war die einzige Überraschung, dass es nur 1:0 stand. Die Garchinger zeigten eine extrem engagierte Leistung, liefen und investierten viel in die Partie. Man hatte den Gegner richtig gut im Griff und selbst immer wieder gute Offensivszenen. Normalerweise hätte zu Pause schon alles entschieden sein müssen.

Nach dem Seitenwechsel ging der Einbahnstraßenfußball ohne Änderungen weiter. Nach einem nicht geglückten Klärungsversuch des Torwarts konnte Felix Günzel am langen Pfosten den Ball einschieben und sein überfälliges zweites Tor machen. Mit nun neun Treffern in zehn Spielen ist der Garchinger die Nummer drei der Torjägerliste, und eigentlich hätte er an diesem Tag die zwei Treffer Rückstand zu Idrizovic (Geretsried) aufholen können.

Fußball / VFR Garching (weiße Trikots) - SV Pullach (gelb) ----- VFR Felix Günzel – Foto: Gerald Förtsch

Die Garchinger hatten immer wieder große Chancen und bekamen dann einen Treffer geschenkt von Aushilfe Mike Niebauer in dessen dritter Halbzeit. Der Spielertrainer der zweiten Mannschaft kickte erst in der Kreisliga, kam zur Pause dann in der Landesliga rein und machte nach einer Ecke ein Kopfballtor zum 3:0 (68.). Der Pullacher Treffer durch einen satten Distanzschuss hatte nur noch statistischen Wert. „Das war wirklich eine sehr gute Leistung von uns“, sagte Trainer Nico Basta, „mit solch einer Leistung gewinnst du viele Spiele in der Landesliga.“ Er hofft, dass der Sieg nach dem Negativlauf mit einem Punkt aus vier Spielen nun Selbstvertrauen gibt. In der extrem ausgeglichenen Liga hält man sich vom Keller fern und kann vielleicht bald schon wieder nach oben schauen. VfR Garching – SV Pullach 3:1 (1:0). VfR: Bals – Stefanovic, Oswald, Reichl (46. Niebauer), Seeger – Basta, Tugbay (74. Kryezi), Krampus, Coulibaly (89. Lujic), Ziljkic (77. Simon) – Günzel (82. Güllüoglu). Tore: 1:0 Günzel (2.), 2:0 Günzel (50.), 3:0 Niebauer (68.), 3:1 Barho (79.). Schiedsrichter: Julius Albrecht (Seeshaupt). Zuschauer: 220.