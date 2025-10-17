Gemeinsam für Haching: Trainer Sven Bender (l.) und Cornelius Pfeiffer. – Foto: SpVgg

Spieler mit „Haching-DNA" – SpVgg bindet Talent Pfeiffer bis 2027 Regionalliga Bayern Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Haching SpVgg Bayreuth

Cornelius Pfeiffer bleibt nach erfolgreichem Aufstieg aus dem Nachwuchszentrum langfristig Teil der Profimannschaft.

Die SpVgg Unterhaching hat den Vertrag mit Cornelius Pfeiffer vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Der 19-jährige Offensivspieler, der seit diesem Sommer fester Bestandteil der Profimannschaft ist, bleibt den Rot-Blauen somit auch über die laufende Spielzeit hinaus erhalten. Pfeiffer wechselte im August 2018 in das Hachinger Nachwuchsleistungszentrum und durchlief bei den Rot-Blauen seitdem alle Jugendmannschaften von der U13 bis zu den Profis. In der U17-Nachwuchsliga erzielte er zehn Tore in 22 Spielen, in der U19-Bundesliga kam er auf elf Treffer in 22 Partien und war damit jeweils Hachings Top-Scorer.

Sein Pflichtspieldebüt für das Profiteam der Vorstädter feierte er in der ersten Runde des Toto-Pokals gegen den TSV Karpfham. In der Saison 2025/26 stand Pfeiffer bisher in 13 Spielen der Regionalliga Bayern auf dem Platz, elfmal davon in der Startelf. Außerdem wurde er in zwei Toto-Pokal-Spielen von Beginn an eingesetzt. Insgesamt gelangen ihm dabei fünf Tore und eine Torvorlage.