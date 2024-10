Spieler der Woche: Giuseppe Restieri trifft im Topspiel dreifach

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Restieri ist damit drauf und dran, seine Quote von 38 Toren in 27 Spielen aus der Bezirksliga-Meister-Saison 2022/23 zu knacken und erneut mit dem VfB Westhofen, der nun die Tabelle wieder anführt, an der Landesliga zu schnuppern.

Mit dem Pausenpfiff sorgte der Angreifer mit einem Flachschuss für den Ausgleich. Bei der Führung stand er wo ein Stürmer stehen muss und schob nach Vorarbeit von Hammouda cool ein. Auch aus der Distanz klappte es per Flatterball zum 4:1-Endstand. Es war für den Topfavoriten aus Dortmund, der im Sommer extra auf eigenen Wunsch in die Bezirksliga 6-Staffel gewechselt war, die erste Niederlage seit etwas über acht Monaten.

Wir stellen euch den Deutsch-Italiener näher vor:

Name: Restieri

Vorname: Giuseppe

Spitzname: Juppi

Verein: VfB Westhofen

Wohnort: Hagen

Alter: 28

Geburtsdatum: 02.11.1995

Größe: 1,70 m

Geburtsort: Hagen

Nationalität: Italienisch

Position: Angriff

Welche genaue Position spielst du am liebsten: Stürmer

Fuß: beidfüßig

Trikotnummer: 11

Im Verein seit: 2020

Vorherige Karriere-Stationen: SpVg Hagen 1911, Hellas Makedonikos Hagen

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 5 Jahre

Meine Jugendvereine: TSV Fichte Hagen, SG Boelerheide, Hasper SV, SF Oestrich-Iserlohn, SpVg Hagen 1911

Beruf: Maschinen-und Anlagenführer

Beschreibe dich mit drei Worten: Temperamentvoll, Ehrgeizig, Familiär

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: 3 Stunden vor Anstoß wird ein Teller Pasta gegessen

Dein Lieblingswetter am Spieltag: Sonnige 20 Grad

Darum spiele ich Fußball: Weil Fußball für mich mehr ist als nur ein Sport

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Ronaldo Luis Nazario de Lima

Das kann ich neben Fußball am besten: Menschen zum Lachen bringen

Dein größter Erfolg: Aufstieg in die Landesliga in der Saison 2018/19 mit der SpVg Hagen 1911 2018/19 , Aufstieg in die Landesliga in der Saison 2022/23 mit dem VfB Westhofen

Deine bitterste Niederlage: das verlorene Relegationsspiel um den Aufstieg in die Landesliga 2018 (Anm. der Redaktion: am 3. Juni 2018 verlor die SpVg Hagen 1911 gegen den SC Altenrheine mit 1:4)

Dein aktuell bester Mitspieler: Domenico Restieri und noch 23 weitere Spieler aus meiner Mannschaft.

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Christopher Antwi-Adjei (Anm. der Redaktion: aktuell FC Schalke 04, kommt ebenfalls gebürtig aus Hagen)

Der Trainingsweltmeister deiner Mannschaft: Alexander Vassilliou

Ich sitze in der Kabine neben: Domenico Restieri

Wen tunnelst du im Training am liebsten: alle sind mal dran

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: „Giuseppe Restieris Traumtor nominiert für das Tor des Monats in der Sportschau“

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Messer, Kochtopf und einen Ball

Das ist mein persönliches Saisonziel: Verletzungsfrei bleiben und der Mannschaft so gut es geht helfen, um den Jüngeren eventuell noch etwas auf ihren weiteren Weg mitgeben zu können.

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: einfach eine coole Zeit zusammen zu verbringen

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: einfach Spaß haben am kicken und positive Erinnerungen sammeln