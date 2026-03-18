Spieler der Woche: Dornbergs Glaveski präsentiert sich in Top-Form

FuPa Westfalen und Veltins präsentieren den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

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Boris Glaveski ist neben Kirchlengerns Lennard Wüllner mit 16 Toren und zehn Assists der Top-Scorer der Landesliga Staffel 1. Dank des 30-jährigen Routiniers klopft der TuS Dornberg nach elf Jahren wieder an die Tür zur Westfalenliga. Der offensive Mittelfeldspieler erzielte am Wochenende seine Saisontore Nr. 14 bis 16 und war der Matchwinner beim 5:0-Auswärtssieg in Minden. Schaut man auf den Aufstiegskampf, könnte das Torverhältnis durchaus noch wichtig werden.

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Wir stellen euch den Routinier, der mit dem SC Herford schon in der Westfalenliga gespielt hat, näher vor:

Name: Glaveski

Vorname: Boris

Spitzname: Bobo

Verein: TuS Dornberg

Wohnort: Bielefeld

Alter: 30

Geburtsdatum: 17.10.1995

Größe: 187cm

Geburtsort: Bielefeld

Nationalität: deutsch

Position: Mittelfeld

Welche genaue Position spielst du am liebsten: Offensives Mittelfeld, hängende Spitze

Fuß: rechts

Trikotnummer: 17

Im Verein seit: 2024

Meine vorherigen Vereine: SC Verl II, SC Herford, TuS Brake, SC Bielefeld

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: mit 5 Jahren

Meine Jugendvereine: TuS Ost Bielefeld, VfB Fichte Bielefeld, DSC Arminia Bielefeld, SC Verl,

Beruf: Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Beschreibe dich mit drei Worten: ehrgeizig, zielstrebig, humorvoll

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Spaziergang vor dem Spiel, lockeres Zusammenkommen mit meinen Mitspielern und Musik hören

Dein Lieblingswetter am Spieltag: 10 Grad, leicht bewölkt und sonnig

Darum spiele ich Fußball: aus Liebe zum Spiel

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Ronaldo, meine Mitspieler wissen Bescheid 😉

Das kann ich neben Fußball am besten: gesund kochen & mich körperlich fit halten

Dein größten Momente im Fußball: Freeway Cup mit Arminia Bielefeld (Anm. der Redaktion: Die inoffizielle deutsche U16-Hallenfußballmeisterschaft), Freundschaftsspiel gegen Besiktas Istanbul mit dem SC Verl (Anm. der Redaktion: im Juli 2024)

Deine bitterste Niederlage: Aufstiegsrelegation gegen den BSV Roxel 2016 (Anm. der Redaktion: Der SC Verl II nahm in der Spielzeit 2015/16 an der Aufstiegsrelegation zur Westfalenliga teil und verlor auch das zweite Spiel gegen den FC Lenenstadt.)

Dein aktuell bester Mitspieler: Henri Ernst

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Patrick Ruske

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Alle Jungs geben in jeder Einheit Vollgas. Wenn ich mich für einen Spieler entscheiden müsste, nehme ich Lennart Versick. Ein Vollprofi auf- und neben dem Platz

Ich sitze in der Kabine neben: Clemens Bachmann und Valon Gashi

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Noah Fritz, Julian Stühmeier und René Schäfer (Sorry Männer, die Netze für eure Beine sind schon bestellt 😉)

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Glaveski schießt Dornberg nach oben.

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Fußball, gutes Essen und mein Handy

Das ist mein persönliches Saisonziel: verletzungsfrei und gesund zu bleiben

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Top 3 der Liga

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Aufstieg in die Westfalenliga und Pokalsieger