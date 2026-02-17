Spieler der Woche: Ben Wolf ist Gievenbecks Matchwinner in Schermbeck

FuPa Westfalen und Veltins präsentieren den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Bereits den ersten Angriff in der ersten Spielminute schloss der junge Gievenbecker Ben Wolf am vergangenen Freitag im Auswärtsspiel beim SV Schermbeck erfolgreich ab, als er in Stürmermanier einen vom Torwart abgeprallten Schuss abstaubte. Sein genialer Treffer aus etwa 30 Metern Entfernung stellte die Weichen früh auf Auswärtssieg für den 1. FC Gievenbeck. Auch beim dritten Tor war der 20-Jährige beteiligt, als er nach einer halben Stunde einen Freistoß herausholte und Teamkollege Fabian Witt aus ca. 25 Metern direkt verwandelte. Damit war die Messe gelesen und Schermbeck kam nur noch kurz vor Abpfiff zum Abschluss.

___ ➡️ Melde Dich jetzt zu unserem VELTINS-Newsletter an. 📧 Über unseren VELTINS-Newsletter werden regelmäßig exklusive Gewinnspiele veranstaltet und über alle Neuigkeiten rund um die Brauerei und unsere Produkte informiert.

___ Wir stellen euch den jungen Angreifer, den FuPa zuvor in die Top 20-Youngsters der Oberliga Westfalen berufen hatte, näher vor:

Name: Wolf

Vorname: Ben Matteo

Rufname: Ben

Spitzname: -

Verein: 1. FC Gievenbeck

Wohnort: Münster

Alter: 20

Geburtsdatum: 15.06.2005

Größe: 191cm

Geburtsort: Warstein

Nationalität: Deutsch, Italienisch

Position: 6er - Stürmer

Welche genaue Position spielst du am liebsten: 10er

Fuß: rechts

Trikotnummer: 25

Im Verein seit: Sommer 2025

Meine vorherigen Vereine: SC Preußen Münster U23

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 4

Meine Jugendvereine: SVW Soest, SC Preußen Münster

Beruf: Medizinstudent

Beschreibe dich mit drei Worten: Intelligent, zuverlässig, empathisch

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Abklatschen mit der ganzen Mannschaft in der Kabine vor dem Aufwärmen

Dein Lieblingswetter am Spieltag: Sonnig, aber nicht zu warm

Darum spiele ich Fußball: Ursprünglich wegen meines Opas, aber es macht mir auch einfach Spaß

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Thomas Müller

Das kann ich neben Fußball am besten: Karten spielen

Dein größter Moment im Fußball: Das 2:1-Siegtor gegen den FC Schalke 04 in der U15 in meinem ersten Pflichtspiel für die Preußen

Deine bitterste Niederlage: Keine besondere, alle Niederlagen tun weh

Dein aktuell bester Mitspieler: Niklas Beil

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Suat Fajic, Lennart Koerdt

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Jelke Elferink

Ich sitze in der Kabine neben: Connor Janning und Timon Tenambergen

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Niklas Klinke

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: „Durchbruch in der MS-Forschung: Ben Matteo Wolf entwickelt lang ersehntes Heilmittel.“

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: meine beiden besten Freunde und ein Kartenspiel

Das ist mein persönliches Saisonziel: Jedes Spiel die bestmögliche Leistung abrufen

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Top 6, Kreispokal gewinnen

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Den Spaß am Fußball immer behalten, alles andere wird sich dann irgendwann zeigen