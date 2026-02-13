Diese 20 Oberliga-Youngsters sollte man im Auge behalten

Bestes aktuelles Beispiel ist Marvin Schulz (21), der schon für die SG Finnentrop/Bamenohl, die Sportfreunde Siegen und zuletzt den SC Preußen Münster II in der Oberliga auf Torejagd gegangen ist. Die Adlerträger, dessen 1. Mannschaft in der 2. Bundesliga spielt, haben den 21-Jährigen inzwischen mit einem Profivertrag ausgestattet und für die Rückserie an Südwest-Regionalligist SV Sandhausen ausgeliehen.

In der Oberliga Westfalen kicken reichlich vielversprechende Talente. FuPa Westfalen hat für euch eine Übersicht, welche talentierten U23-Youngsters bislang überzeugen konnten. Das westfälische Amateuroberhaus kann bekanntlich ein Sprungbrett in den Profifußball sein.

Hildesheim war im Sommer als Stammtorwart des Westfalenliga-Absteigers FC Nieheim gekommen. DSC-Coach Oliver Döking schenkte ihm von Beginn an das Vertrauen. In 14 von 18 Partien durfte sich der früheren NLZ-Akteur (u. a. SC Paderborn 07 und Borussia Dortmund) beweisen.

Hahne ist in Clarholz die unumstrittene Nr. 1. Bei den Ostwestfalen spielt der frühere NLZ-Akteur des DSC Arminia Bielefeld seine gesamte bisherige Senioren-Laufbahn und hat bereits 76 Oberliga-Partien absolviert.

Tarik Ould Seltana (20, Abwehr, SG Wattenscheid 09)

Ould Seltana ist ein Wattenscheider Eigengewächs, das sich mehr und mehr zum Leistungsträger entwickelt. Der in Bochum geborene Außenverteidiger wechselte in der B-Junioren-Zeit von Borussia Dortmund zur SG.

Yoost Diezemann (21, Abwehr, DSC Arminia Bielefeld)

Diezemann wurde von 2020 bis 2023 im NLZ von Holstein Kiel ausgebildet. Nachdem er dort sein Regionalliga-Debüt feiern durfte, wurde der Innenverteidiger Leistungsträger beim 1. FC Gievenbeck und im vergangenen Sommer vom DSC verpflichtet, bei dem er nun die Kapitänsbinde trägt.

Michel Scharlau (19, Abwehr, SC Preußen Münster II)

Der beste Beweis für das starke Nachwuchsleistungszentraum beim SC Preußen Münster. Der mehrjährige Leistungsträger im Nachwuchsbereich der Adlerträger wurde auf Anhieb Stammspieler und stand in allen Oberliga-Partien bislang in der Startelf.

Keanu Diskau (20, Abwehr, ASC 09 Dortmund)

Wie lange können die Aplerbecker den Leistungsträger noch halten? Schon vor einem Jahr war er in unserem Blickfeld der besten Oberliga-Youngster. Im Sommer 2024 kam er aus der U19 des SV Lippstadt 08 und ist aus der Defensiv des ASC seitdem nicht mehr wegzudenken.

Iker Kohl (22, Mittelfeld, SV Lippstadt 08)

Der frühere Jugendspieler des SC Verl ist im dritten Jahr beim SVL in die Rolle des Stammspielers hineingewachsen. In ersten Jahr war er mit Lippstadt aus der Regionalliga abgestiegen. Uns würde es nicht wundern, wenn er den Weg dorthin zurückfindet.

Mika Keute (22, Mittelfeld, 1. FC Gievenbeck)

Seit seinem zwölften Lebensjahr wurde Keute beim SC Preußen Münster ausgebildet. Erst im vergangenen Jahr verließ er die Adlerträger als U23-Stammspieler und wechselte zum Münsteraner Ligarivalen, bei dem er natürlich sofort zum Leistungsträger avanciert ist.

Ben Wolf (20, Mittelfeld, 1. FC Gievenbeck)

Auch Wolf fand im vergangenen Sommer den Weg vom SC Preußen Münster II, wo er seit der U15 ausgebildet wurde, nach Gievenbeck. Bislang hat er keine Partie verpasst.

Ben Kronenberg (20, Mittelfeld, SC Preußen Münster II)

Im Sommer 2021 angelte sich Münster das in Duisburg geborene Talent für seine U17. Seitdem geht der Defensiv-Allrounder seinen Weg und konnte sogar in der Hinserie schon mit fünf Toren glänzen.

Samer-Amer Sarar (19, Mittelfeld, ASC 09 Dortmund)

Immer wieder finden die Aplerbecker Verantwortlichen "Rohdiamanten" im U19-Bereich, die sofortige Leistungsträger werden. Bei Alemannia Aachen feierte Sarar in der vergangenen Saison bereits sein Drittliga-Debüt, hatte dort aber keine Zukunft. Mit neun Scorerpunkten gehörte er in der Hinserie zu den offensivstärksten ASC-Akteuren.

Eren Özat (21, Mittelfeld, SV Schermbeck)

Özat wächst beim SVS seit Sommer 2023 heran. 75 Oberliga-Einsätze stehen bereits in seiner Vita. Zu Beginn war er oft Joker, inzwischen ist er Leistungsträger und mit acht Treffern der beste Torschütze seines Teams.

Jos Krechting (22, Mittelfeld, SV Schermbeck)

Im jungen SVS-Team sorgt auch Krechting immer wieder für Glanzpunkte. Neun Scorer sind ein starker Wert des ehemaligen SC Preußen Münster-Juniorenspielers, der seit fünf Jahren eine stetige positive Entwicklung beim SVS nimmt.

Fatih Öztürk (20, Mittelfeld, TSG Sprockhövel)

Viele Jahre in einer der besten Nachwuchsschmieden in Dortmund beim TSC Eintracht ausgebildet, war er im ersten Seniorenjahr bei Oberliga-Aufsteiger Concordia Wiemelhausen Stammspieler. Sein Aufwärtstrend setzt sich aktuell wieder bei einem Oberliga-Aufsteiger fort (zwei Tore, fünf Assists).

Elias Opoku (22, Mittelfeld, ASC 09 Dortmund)

Opoku war bereits im vergangenen Jahr in unserem Blickfeld. Ein ASC 09 ohne Opoku gibt es quasi seit Sommer 2022 nicht. 119 von möglichen 123 Partien hat er absolviert und es stellt sich wie bei Diskau die Frage, wie lange er noch gehalten werden kann.

Kerim Karyagdi (21, Angriff, SV Westfalia Rhynern)

Karyagdi ist eine der größten Offensiv-Überraschungen der laufenden Spielzeit. Mit dem FC Brünninghausen stieg er in seinem ersten Senioren-Jahr in der Spielzeit 2023/24 aus der Oberliga ab und blieb auch in der Westfalenliga. Der Durchbruch gelang jedoch erst jetzt. Mit zehn Toren und sieben Assists ist er der drittbeste Scorer der Liga.

Eren Albayrak (22, Angriff, SG Finnentrop/Bamenohl)

Albayrak arbeitet weiterhin fleißig daran, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Nach zehn Treffern in der Vorsaison steht er jetzt bereits bei dieser Marke und hat mehr als ein Drittel aller Tore der SG geschossen. Die Formkurve zeigt weiter nach oben, nachdem er schon vor einem Jahr in unserem Blickfeld war.

Monti Theiß (19, Angriff, DSC Arminia Bielefeld II)

Beim SC Paderborn 07 wollte man im vergangenen Sommer den eigenen Nachwuchs-Akteur (U17- und U19-Bundesliga) offensichtlich nicht in die Regionalliga-U23 übernehmen, so dass der Stürmer bei der neugegründeten Bielefelder Reserve unterkam. Mit sieben Tore und sieben Assists hat er bislang voll überzeugt.

Latif-Bilal Alassane (21, Angriff, DSC Arminia Bielefeld II)

Alassane durfte beim Regionalligisten SV Rödinghausen, bei dem er seit der C-Jugend ausgebildet wurde, in seinen ersten Seniorenjahren bereits fünfmal in die vierte Spielklasse hineinschnuppern, kam aber fast ausschließlich in der Westfalenliga-U21 zum Einsatz, wo er die vergangenen beiden Jahre immer zweistellig getroffen hat. Dank guter Leistungen in Bielefeld II könnte er schon bald eine neue Regionalliga-Chance erhalten.

Zakaria Anhari (19, Angriff, TSG Sprockhövel)

Anhari spielte bereits sein letztes U19-Jahr in der 1. Mannschaft der TSG und gehörte in der vergangenen Saison bei der Westfalenliga-Meisterschaft zum erweiterten Stamm. In der Oberliga ist er zum Leistungsträger gereift, der mit vier Toren und acht Assists entscheidenden Anteil an der Platzierung im oberen Tabellendrittel hat. Aktuell fällt er seit Ende vergangenen Jahres mit einer Leistenverletzung aus und war bis zuletzt noch nicht wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen, so dass er den Auftakt in die Rückserie gegen Rheine verpasste.