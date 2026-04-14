Spieler der Woche: Antonio Munoz-Bonilla überragt in der Landesliga

War überragend: Antonio Munoz-Bonilla. – Foto: Olaf Kampe

Fünf Spieler, die den 27. Spieltag der Landesliga Niederrhein entscheidend beeinflusst haben - angeführt von einem überragenden Viererpacker und mehreren Offensivkräften, die ihre Teams zu klaren oder spektakulären Ergebnissen führten.

Auch Abdoulaye Sall (1. FC Lintfort) prägte den Spieltag nachhaltig. Beim 6:1 gegen SG Essen-Schönebeck schnürte er einen Doppelpack und leitete die frühe Dominanz seiner Mannschaft ein. Lintfort überrollte den Gegner.

Über allem steht Antonio Munoz-Bonilla (SG Unterrath), der beim spektakulären 6:2-Erfolg gegen 1. Spvg Solingen Wald 03 gleich viermal traf. Der Offensivspieler war kaum zu halten, nutzte seine Chancen konsequent und entschied die Partie im Alleingang. Spätestens mit seinem dritten Treffer direkt nach der Pause war die Begegnung gekippt.

Trotz der deutlichen Niederlage ragte Marco Donato Cirillo (1. Spvg. Solingen Wald 03) heraus. Mit zwei Treffern brachte er seine Mannschaft zwischenzeitlich sogar in Führung und war der auffälligste Offensivspieler seines Teams. Ohne seine Effizienz wäre das Ergebnis noch klarer ausgefallen.

Beim 3:0-Erfolg gegen VSF Amern stellte Julian Kray (SC Velbert) mit einem Doppelpack früh die Weichen auf Sieg. Seine Treffer gaben der Partie Struktur, Velbert kontrollierte das Geschehen anschließend souverän. Kray war der entscheidende Faktor im Offensivspiel.

Jeremy Metzler (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19) prägt Spektakel

Beim wilden 5:4 gegen Sportfreunde Niederwenigern war Jeremy Metzler (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19) einer der prägenden Akteure. Mit zwei Treffern – darunter ein früher Doppelschlag – legte er den Grundstein für den torreichen Erfolg und war ständig an gefährlichen Aktionen beteiligt.

Die Spieler der Woche des 25. Landesliga-Spieltags

Der 25. Spieltag der Landesliga Niederrhein hatte nicht nur klare Ergebnisse, sondern auch eine Reihe von individuellen Glanzleistungen zu bieten, die den Unterschied ausmachten. Allen voran zeigte Enes Topal (1. Spvg. Solingen-Wald 03) einmal mehr, warum er aktuell das Maß der Dinge ist. Beim 6:1-Erfolg gegen SC Union Nettetal erzielte er gleich vier Treffer und war damit der überragende Akteur des Wochenendes. Schon in der Vorwoche gelangen ihm fünf Scorerpunkte.

Enes Topal und Moritz Overfeld überragen

Auch Moritz Overfeld (SC Velbert) setzte ein frühes Ausrufezeichen. Beim klaren 6:0 gegen FC Remscheid schnürte er bereits in der Anfangsphase einen Doppelpack und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Ähnlich effizient agierte Janis Waffenschmidt (SC Kapellen-Erft), der beim 4:0 gegen TuRU Düsseldorf dreifach traf und seine Mannschaft nahezu im Alleingang zum Sieg führte.

Neben diesen herausragenden Offensivleistungen überzeugten weitere Akteure mit entscheidenden Beiträgen. Marco Donato Cirillo (1. Spvg. Solingen-Wald 03) traf doppelt per Strafstoß und war darüber hinaus maßgeblich am Spielaufbau beteiligt. Vedad Music (SV Scherpenberg) steuerte beim 5:2 gegen Sportfreunde Hamborn 07 zwei Treffer bei und war ein zentraler Faktor im Angriffsspiel.

Lars Prigge und Frederik Lach entscheiden Spiele

In umkämpfteren Begegnungen waren es oft einzelne Aktionen, die den Ausschlag gaben. Lars Prigge (ASV Einigkeit Süchteln) erzielte beim 2:1 gegen DJK Gnadental den entscheidenden Treffer und unterstrich damit seine Bedeutung für das Team. Frederik Lach (Sportfreunde Niederwenigern) drehte mit seinem Doppelpack die Partie beim FC Kray zwischenzeitlich, ehe spät noch der Ausgleich fiel.

Ebenfalls stark präsentierte sich Ahmed-Malik Uzun (Mülheimer FC 97), der beim 3:0 gegen SC Werden-Heidhausen nicht nur traf. Luca Dorsch (VSF Amern) leitete mit seinem späten Treffer das Comeback beim 2:2 ein und bewies Nervenstärke in der Schlussphase. Komplettiert wird die Auswahl von Antonio Munoz-Bonilla (SG Unterrath), der beim 1:0-Auswärtssieg gegen 1. FC Wülfrath den entscheidenden Treffer markierte.

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