Steffen Rohrer (r.) und der FC Neustadt sahen sich einem starken Aufsteiger gegenüber. – Foto: Wolfgang Scheu

Spieler bricht zusammen: Spiel in Donaueschingen wird zur Randnotitz Dritte Niederlage in Serie: FC Neustadt unterliegt knapp aber verdient gegen RW Salem Verlinkte Inhalte LL Südbaden - 3 DJK Donaues. Neustadt

Der FC Neustadt ist nach der dritten Saisonniederlage, der dritten in Folge, in die Abstiegszone abgerutscht. Beim 0:1 gegen RW Salem in der Fußball-Landesliga hält Schlussmann Manuel Werner sein Team lange im Spiel. Beim Spiel zwischen der DJK Donaueschingen und dem FC Pfaffenweiler wird der Fußball zur Randnotiz.

FC Neustadt in Salem Duelle mit Aufsteigern bleiben für den FC Neustadt in der bisherigen Saison ertraglos. Auch gegen den FC RW Salem zog die Mannschaft von Sascha Waldvogel den Kürzeren und kassierte beim 0:1 im Jahn-Stadion die dritte Niederlage in Folge. "Wir haben gegen einen sehr, sehr guten Gegner insgesamt verdient verloren", sagte der Trainer des FC Neustadt. Für den Aufsteiger aus dem Linzgau hatte Waldvogel ein großes Lob parat: "Das war definitiv die beste Mannschaft, gegen die wir bisher diese Saison gespielt haben."

Den einzigen Treffer erzielte Timo Senn, der einen Foulelfmeter in der 21. Minute verwandelte. "Da stellen wir uns zu naiv an", sagte Waldvogel zur Entstehung des Strafstoßes. Insgesamt war in den ersten 45 Minuten in den beiden Strafräumen nicht gerade Hochbetrieb. Die Gäste hatten mehr vom Spiel, kamen aber kaum zu nennenswerten Tormöglichkeiten. "Wir haben wenig zugelassen vor der Pause", so Waldvogel, der bemängelte: "Uns hat die Ruhe am Ball gefehlt." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.