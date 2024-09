Spielbericht: TSV Weilheim/Teck – SF Dettingen/Teck 4:2 ⚽🔴



Am Freitagabend traf der TSV Weilheim/Teck im vorgezogenen Verfolgerduell der Kreisliga A2 auf die SF Dettingen/Teck. Beide Teams tasteten sich zunächst ab, bevor Marco Libhafsky in der 33. Minute nach einem präzisen Angriff zur 1:0-Führung für Weilheim traf. Mit diesem Treffer nahm das Spiel an Intensität zu und bot den Zuschauern unter der Limburg spannende Szenen.



Kurz vor der Halbzeit hatten die Gäste Pech, als der Torpfosten den möglichen Ausgleich verhinderte. Nach der Pause gelang Dettingen der bessere Start: Sascha Foschi nutzte in der 50. Minute eine Unachtsamkeit in der Weilheimer Defensive und traf zum 1:1. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später stellte Morris Maier per Freistoß die Weilheimer Führung wieder her (51.).



Anschließend kontrollierte der TSV Weilheim die Partie und erspielte sich weitere Chancen. In der 75. Minute erhöhte Nai Pascal Amekpo auf 3:1. Der eingewechselte Davor Messerschmidt setzte in der 83. Minute mit dem 4:1 den vermeintlichen Schlusspunkt. Die Gäste kamen durch einen Handelfmeter von Spielertrainer Yannik Kögler in der 87. Minute nur noch zum 4:2-Anschlusstreffer.



Nach dem Spiel lobte Trainer Salvatore De Rosa sein Team: „Wir haben geduldig gespielt und nach dem Ausgleich stark reagiert. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg.“ Mit diesem Erfolg sicherte sich der TSV Weilheim die Tabellenführung zumindest bis Sonntag.



Am kommenden Sonntag, um 15 Uhr, tritt der TSV Weilheim beim TSuGV Großbettlingen an.



