Spielbericht: TSV Weilheim/Teck II – SF Dettingen/Teck II 3:1



Im Heimspiel gegen die Reserve der SF Dettingen/Teck konnte die zweite Mannschaft des TSV Weilheim/Teck am vergangenen Sonntag einen wichtigen 3:1-Erfolg einfahren und damit die Tabellenführung übernehmen.



Die Begegnung begann aus Weilheimer Sicht jedoch alles andere als optimal: Bereits in der 8. Minute gelang es den Gästen, durch Lucas Mayer nach einem Eckball in Führung zu gehen. „Wir waren ein bisschen verzweifelt“, gestand Weilheims Trainer Gianni Mantineo nach dem Spiel ein. Dettingen bestimmte die erste Halbzeit und nutzte aus, dass die Gastgeber sich zunächst schwer taten, ihren Rhythmus zu finden. „Das Team war noch nicht eingespielt. Zudem waren einige Spieler aus der ersten Mannschaft dabei, was sich erst einspielen musste“, erklärte Mantineo die Schwierigkeiten in der Anfangsphase.



Nach der Pause präsentierte sich der TSV Weilheim II wie verwandelt. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff glich Tobias Salzer zum 1:1 aus und brachte damit neuen Schwung ins Spiel der Hausherren (46.). In der 84. Minute sorgte Tim Reick nach schöner Vorarbeit von Dumitrache für die 2:1-Führung. Die Weilheimer drängten weiter nach vorne und wurden in der 90. Minute erneut belohnt: Tobias Salzer setzte mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 den Schlusspunkt der Partie.

„In der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, was in uns steckt. Besonders Tobias Salzer und Finn Schubarth haben ein starkes Spiel gemacht“, lobte Mantineo seine Mannschaft. Mit dem dritten Saisonsieg im vierten Spiel übernahm der TSV Weilheim II die Tabellenführung in der Kreisliga B. Die Abwehr zeigte sich diesmal stabiler als in den vorherigen Spielen, während die Offensive weiterhin ihre Qualität unter Beweis stellte und insgesamt 21 Tore in vier Spielen erzielte.

Mit diesem Sieg festigte der TSV Weilheim II seine Position an der Tabellenspitze und geht selbstbewusst in die kommenden Wochen. Der nächste Pflichtspieltermin steht erst in drei Wochen an, wenn am 24. September der TV Neidlingen II in Weilheim gastiert. Am kommenden Sonntag ist die Mannschaft spielfrei, bevor sie dann wieder angreifen wird, um die Spitzenposition zu verteidigen.