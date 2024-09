Spielbericht Oberzier II – Mariaweiler

vor dem Tor an der Seitenauslinie einen halbhohen Ball zugespielt und dank seiner Beidfüßigkeit schlug sein eigentlicher Flankenversuch unhaltbar im Winkel ein – Marke Traumtor. Keine zwei Minuten später schaltete Mariaweiler nach Ballgewinn im Spielaufbau schnell um, setzte den Stürmer in Szene und dieser chippte den Ball schlitzohrig aus rund 20 Metern über den etwas zu weit draußen stehenden Torwart zum sehenswerten Ausgleich. Es vergingen wieder nur wenige Minuten bis Geltenpoth einen Pass in den 16er auf Watzlaw spielte und dieser den Torwart zum 2:1 eiskalt tunnelte. Die Zuschauer mussten sich erst einmal die Augen reiben, was hier in den ersten Minuten schon alles geboten wurde. In der Folge sahen die Zuschauer eine etwas beruhigtere Partie mit wechselnden Spielanteilen beider Mannschaften. Es gab über weite Strecken gute Ballbesitzphasen

der Gäste, die sich immer wieder mit Diagonalbällen und Seitenverlagerungen Räume erspielten. Unsere Defensive konnte zwar viele lange Bälle abfangen, verhielt sich jedoch ungenau im Spielaufbau wodurch es immer wieder mal gefährlich wurde und die Tendenz zeigte im Laufe der ersten Halbzeit eher auf den Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff spielte Geltenpoth aber wieder einen überragenden Ball durch die Ketten der Gäste und Weidgang konnte alleine auf den Torwart zulaufen und diesen in der kurzen Ecke zum umjubelten und psychologisch wichtigen 3:1 überwinden. Das Spiel geht mit einer durchwachsenen Leistung unserer Mannschaft in die Pause.

Nach Wiederanpfiff gelang es unserer Mannschaft leider nicht wie in der Kabine besprochen Ruhe und Ballsicherheit in das Spiel zu bekommen, sodass die Gäste direkt in der 49. Spielminute einen umstrittenen Handelfmeter zum 3:2 Anschlusstreffer verwandeln konnten. 6 Minuten später flog Oberzier eine Ecke um die Ohren, als der gegnerische Torwart den Standard abfing, den Stümer per langen Ball auf die Reise schickte und sich dieser einige Meter später komplett alleine vor unserem Tor wiederfand, nachdem unser rauslaufender Torwart den eigenen Abwehrspieler aus dem Zweikampf nahm und skrupellos abräumte. Die kuriose Szene endete im 3:3 Ausgleichstreffer. Diese vogelwilden ersten

Minuten der zweiten Halbzeit nahm Trainer Watzlaw zum Anlass, sein goldenes Händchen walten zu lassen und wechselte mit Ashraf die erneute Führung für Oberzier ein, als dieser kurzerhand später von Merlau geschickt wurde und den Torwart mustergültig zum 4:3 überlupfte. Mariaweiler glaubte weiterhin an eine erfolgreiche Auswärtsfahrt und glich in der 86. Minute nach einem Freistoß von der Mittellinie per Kopf zum 4:4 aus, hier sah unser Schnapper leider wieder nicht gut aus. Unser Trainer sah wieder dringenden Handlungsbedarf, da nur noch wenige Minuten zu spielen waren und wechselte unter anderem den später zum Man-of-the-Match gekührten Außenverteidiger Christiani ein. Dieser brauchte ebenfalls nur

kurze Anlaufzeit, bis er in der 87. Spielminute einen Freistoß von Merlau per Kopf zum 5:4 verwandelte. Zwei Minuten später wurde Christiani die Linie runter geschickt und flankte millimetergenau in den 16er auf den verlorenen Sohn Walter,

der die Kugel mit vollem Risiko volley in die Maschen drosch und die gesamte Sportanlage das traumhafte 6:4 feiern ließ. Damit fand die rasante Partie dann endlich ihr Ende und Oberzier konnte den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel einfahren.