Spielabsage in Pesch: Mittelrheinliga-Schlusslicht tritt nicht an Unterstützung für Kreisliga-A-Team von Andreas Santner · Heute, 10:12 Uhr · 0 Leser

Der FC Pesch tritt zum Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beeck nicht an. – Foto: Michael Schneiders

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Der FC Pesch hat das für Sonntag angesetzte Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beeck kurzfristig abgesagt. Eine Wiedergutmachung nach der 0:7-Niederlage der Vorwoche in Bergisch Gladbach bleibt damit aus und das Schlusslicht verzichtet auf das Duell mit dem Tabellendritten der Formtabelle. Eine Entscheidung, die in der höchsten Spielklasse des Verbandes Seltenheitswert hat, aber beim Blick auf die Gesamtsituation des Vereins einer klaren Strategie folgt.

Es ist in der laufenden Mittelrheinliga-Saison der zweite Fall, in dem eine Mannschaft nicht zu einer Partie antritt. Zuvor hatte Teutonia Weiden am 20. Spieltag das Gastspiel beim Siegburger SV wegen Spielermangels sausen lassen. In Pesch liegen die Gründe jedoch nicht nur in einer dünnen Personaldecke der ersten Mannschaft, sondern vielmehr in einer bewussten Schwerpunktverlagerung innerhalb des Klubs. Während die Mittelrheinliga-Truppe sportlich bereits für die Landesliga planen kann, brennt bei der Reserve in der Kreisliga A Köln der Baum. Mit lediglich 19 Punkten belegt der FC Pesch II den vorletzten Tabellenplatz und steht damit vor dem Absturz in die Kreisliga B. Unterstützung für zweite Mannschaft Pascal Ervens, der erste Vorsitzende des FC Pesch verteidigt die Entscheidung des Nicht-Antritts. Er verweist auf ein massives Lazarett, sieht aber auch die Notwendigkeit der Amtshilfe innerhalb des Vereins: "Wir haben sehr viele kranke und verletzte Spieler und können deshalb keine schlagkräftige Truppe stellen. Außerdem müssen wir unsere zweite Mannschaft, die sich im Abstiegskampf befindet, unterstützen. Das machen wir schon seit Wochen, und am Sonntag sollen nun noch einmal vier Spieler unterstützen."