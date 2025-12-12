Spielabsage in der Oberliga Westfalen: Rhynern vs. Türkspor fällt aus

Das Duell am 19. Spieltag zwischen dem SV Westfalia Rhynern und Türkspor Dortmund fällt am Sonntag witterungsbedingt aus.
Eine Platzkommission sperrte am Freitagmittag den Rasenplatz im Westfalia-Sportpark. „Der Rasen ist weich und dadurch sehr schmierig. Man hat wenig Halt. Wir würden den Platz nur umpflügen“, sagt Rhynerns Geschäftsführer Jörg Beuning gegenüber der Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger".
Die Westfalia ist seit dem 16. Oktober in acht Ligaspielen ungeschlagen geblieben und hätte die Chance gehabt, mit einem Dreier sicher auf einem Aufstiegsplatz zu überwintern. „Das ist schade, wir hätten den Schwung gerne mitgenommen. Aber wir können es nicht ändern", so Trainer David Schmidt
Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Da schon ab Anfang Februar alle Wochenenden mit Regelspieltagen belegt sind, wird es auf eine "Englische Woche" hinauslaufen. Möglich wäre Donnerstag, der 5. März, der als Nachholtermin im Rahmenterminkalender vorgesehen ist.
