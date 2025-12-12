– Foto: Volkhard Patten

Spielabsage in der Oberliga Westfalen: Rhynern vs. Türkspor fällt aus Auch der letzte Oberliga-Spieltag des Jahres kann nicht mehr komplett über die Bühne gehen.

Das Duell am 19. Spieltag zwischen dem SV Westfalia Rhynern und Türkspor Dortmund fällt am Sonntag witterungsbedingt aus.

Eine Platzkommission sperrte am Freitagmittag den Rasenplatz im Westfalia-Sportpark. „Der Rasen ist weich und dadurch sehr schmierig. Man hat wenig Halt. Wir würden den Platz nur umpflügen“, sagt Rhynerns Geschäftsführer Jörg Beuning gegenüber der Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger". Die Westfalia ist seit dem 16. Oktober in acht Ligaspielen ungeschlagen geblieben und hätte die Chance gehabt, mit einem Dreier sicher auf einem Aufstiegsplatz zu überwintern. „Das ist schade, wir hätten den Schwung gerne mitgenommen. Aber wir können es nicht ändern", so Trainer David Schmidt