Spielabbruch nach Prügelei: "Brutalität, die ich noch nie erlebt habe" Kreisklasse 2 Burgenland +++ Begegnung zwischen der SG Krauschwitz und dem TSV Großkorbetha II findet unrühmliches Ende

So weit zum Nachspiel. Doch was ereignete sich nun konkret während des Spiels? Über weite Teile sei es normal verlaufen, sagt René Marks, Vorstandsmitglied und Jugendleiter des TSV Großkorbetha. Als es ungefähr in der 80. Minute, beim Stand von 3:2 für die Gastmannschaft aus Großkorbetha, zu einem Eckball für die Krauschwitzer kam, seien zwei Spieler beim Versuch, den Ball anzunehmen, mit den Köpfen zusammengestoßen. Umgehend hätte ein Spieler von Krauschwitz daraufhin auf den noch am Boden liegenden Großkorbethaer eingeschlagen, und zwar „mit solch einer Brutalität, wie ich sie noch nie erlebt habe“, sagt der 76-jährige Großkorbethaer Vereinspräsident Helmut Kühn, der seit über 45 Jahren auf oder neben dem Platz stehe. Der Spieler musste dann kurzzeitig ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Verletzte auf Seiten der Gäste