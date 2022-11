Spielabbruch in Horneburg 2. Kreisklasse: Partie VfL Horneburg gegen TuSV Bützfleth II wird nicht bis zum Ende gespielt

Am Donnerstag sollte die vom 12. Spieltag verlegte Partie zwischen dem VfL Horneburg und dem TuSV Bützfleth II nachgeholt werden. Nach 17 Minuten wurde die Begegnung beim Stande von 0:5 von Schiedsrichter Andre Koch abgebrochen.

Was war passiert? Die Gastgeber hatten zwar laut Fußball.de elf Mann eingeplant. Tatsächlich standen aber nur sieben Akteure auf dem Platz. Nach 16 Minuten fiel das 0:5 und Horneburgs Schlussmann konnte nicht mehr weiterspielen. „Horneburg hatte nur noch sechs Leute auf dem Feld und der Schiedsrichter musste abbrechen“, sagte Bützfleths Trainer Rifat Can Yildiz. Es war nicht das erste Mal, dass VfL-Trainer Pascal Kühn in dieser Saison nicht genügend Spieler zur Verfügung standen. Diese Partie wird vermutlich mit 5:0 für den Gast aus Bützfleth gewertet.