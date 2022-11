Spielabbruch in der C-Klasse Mitte: Das ist geschehen Wieso das Spiel zwischen Vitesse Mayence und Bosnjak Mainz in der 54. Minute abgebrochen wurde

Mainz. Nach dem Spielabbruch des Duells in der C-Klasse Mainz-Bingen Mitte zwischen den B-Klassen-Absteigern Vitesse Mayence und SNK Bosnjak Mainz wird das Sportgericht am Freitag, 11. November, über die Wertung entscheiden. Aber warum wurde die Partie überhaupt abgebrochen? Fakt ist: In der 54. Minute beendete der Schiedsrichter die Partie zwischen dem Tabellenzehnten und dem Tabellendritten nach zwei Roten Karten beim Stand von 2:0 für Bosnjak ab.