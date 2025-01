"Spiegelt sich in der Tabelle nicht ganz" - Leinfelden will aufsteigen

Der TSV Leinfelden zeigt starken Fußball in der Kreisliga B4 Stuttgart/Böblingen. Dennoch steht das Team auf Rang 4 – die Lücke zur Spitze ist greifbar. Spieler Timo Bock sieht Licht und Schatten: „Sehr gut, leider widerspiegelt es sich in der Tabelle nicht ganz.“ Für die Rückrunde bleibt das Ziel klar: Relegation und Aufstieg.

Personelle Veränderungen wird es in der Rückrunde nicht geben. „Keine Abgänge und keine Neuzugänge“, so Bock. Der bestehende Kader hat Potenzial, wie die bisherigen Leistungen zeigen.

Die Winterpause ist kurz, doch der TSV Leinfelden setzt auf intensive Laufeinheiten ab dem 21. Januar, um in der Rückrunde körperlich topfit zu sein. Besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen stehen derzeit nicht auf dem Plan. Stattdessen bleibt der Fokus auf den sportlichen Zielen.

Die Konkurrenz in der Kreisliga B4 ist hochkarätig, allen voran KF Kosova Bernhausen, die ungeschlagen an der Spitze stehen. Mit 37 Punkten aus 13 Spielen sind sie der klare Favorit auf den direkten Aufstieg. Bock bleibt dennoch optimistisch: „TSV Leinfelden wird Meister“, gibt er selbstbewusst an.

Ein Blick auf die Tabelle zeigt die Herausforderungen: Leinfelden liegt mit 27 Punkten knapp hinter Omonia Griechischer FV Vaihingen (28 Punkte) und SKG Botnang (ebenfalls 28 Punkte). Es wird ein harter Kampf um die Relegation – oder sogar den direkten Aufstieg, sollte Bernhausen unerwartet schwächeln.

Obwohl der Aufstiegskampf schwierig wird, bleibt die Mannschaft selbstbewusst und motiviert. Spieler wie Bock verkörpern den Einsatzwillen, den es für Erfolg braucht. Die Rückrunde wird zeigen, ob der TSV Leinfelden die großen Ambitionen in die Realität umsetzen kann.