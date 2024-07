Sperber Neukölln veröffentlicht weitere Transfers

Enes Bayır, der auch in jungen Jahren in der Türkei spielte, bringt wertvolle Berlin-Liga-Erfahrung mit. Seine Fähigkeiten und sein Wissen werden dem Team zusätzliche Tiefe und Qualität verleihen. Als Passspezialist wird er das Spiel lenken und für kreative Momente sorgen.

Bulut Türkoğlu hat in der Vergangenheit in der Regionalliga gespielt und war zuletzt bei Newroz aktiv. Als Torwart wird er eine Schlüsselrolle in unserer Verteidigung übernehmen und gemeinsam mit Yunus Durmaz den Kasten sauber halten.