– Foto: Horst Vogler

Spelle unterliegt starkem Aufsteiger HSC Hannover Verlinkte Inhalte OL Niedersachsen Spelle-Venh. HSC Hannover

Nach drei Siegen in Serie musste der SC Spelle-Venhaus im Heimspiel gegen den Aufsteiger HSC Hannover einen herben Rückschlag hinnehmen. Vor 446 Zuschauern im Getränke Hoffmann Stadion unterlag der Fußball-Oberligist mit 1:3 (0:1). „Eine verdiente Niederlage in der Höhe“, resümierte Sportleiter Markus Schütte ernüchtert nach dem Abpfiff.

„Uns fehlte heute die nötige Durchschlagskraft und bei vielen einfach ein paar Prozent“, so Schütte. Der SC Spelle-Venhaus agierte gegen einen clever auftretenden Aufsteiger ungewohnt blass. Besonders in den entscheidenden Momenten fehlte den Emsländern die letzte Präzision und Entschlossenheit, um den Gast ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Trainer Tobias Harink hatte sich für Kontinuität entschieden und setzte auf die gleiche Startelf, die zuvor den Tabellenführer MTV Eintracht Celle mit 3:1 besiegt hatte. Doch gegen den diszipliniert auftretenden HSC Hannover, der zuletzt mit einem 4:0 gegen den SV Meppen II überzeugt hatte, fand Spelle kein Durchkommen.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase war es schließlich der Gast aus Hannover, der das erste Ausrufezeichen setzte. Eine direkt verwandelte Ecke durch den jungen Tayar Tasdelen brachte den HSC in der 20. Minute in Führung. „Wir waren nicht aggressiv genug“, monierte Schütte später. Der Aufsteiger zeigte sich in der ersten Hälfte taktisch clever und ließ Spelle kaum zur Entfaltung kommen. Kurz vor der Pause kam der SCSV zwar besser ins Spiel, doch vor dem Tor mangelte es an Genauigkeit. Die Offensivaktionen über Elias Strotmann und Marvin Kehl verpufften letztlich, auch weil der entscheidende letzte Pass oft nicht ankam. Auch Stürmer Tjark Höpfner, der in den letzten beiden Spielen dreimal getroffen hatte, blieb blass.