Spelle unterliegt Delmenhorst: Serienende nach drei Siegen

Es ist ein Muster, das sich beim SC Spelle-Venhaus durch die Saison zieht: Drei Siege in Folge – dann der Rückschlag. Am Freitagabend endete die jüngste Erfolgsserie des emsländischen Oberligisten mit einer 0:2-Niederlage gegen Atlas Delmenhorst vor 446 Zuschauern im Getränke Hoffmann Stadion. Für Spelle war es bereits die fünfte Heimniederlage der laufenden Spielzeit, während die Gäste ausgelassen den Erfolg feierten.

Trainer Tobias Harink setzte auf jene Elf, die sich zuletzt in Braunschweig knapp mit 3:2 durchgesetzt hatte. Doch gegen die aggressiv pressenden Delmenhorster tat sich Spelle von Beginn an schwer. Zwar sorgte Elias Strotmann mit einem frühen Abschluss für Gefahr, doch Atlas bestimmte das Spieltempo und war in den entscheidenden Momenten entschlossener.