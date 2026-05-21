Sparta Bilk landet Torwart-Coup

Marcel Krüger bleibt fleißig. Die Saison 2025/2026 ist noch gar nicht abgeschlossen, da hat der Sportliche Leiter des Bezirksligisten DJK Sparta Bilk schon weitestgehend seine Hausaufgaben für die kommende Spielzeit erledigt. Nachdem sich Krüger in den vergangenen Wochen vornehmlich um die Abteilung Attacke gekümmert hatte und mit Jannik Weber, Toni Munoz und Zissis Alexandris drei erfahrene Asse an Land zog, schloss er nun die Vakanz im Tor.
Und auch der Nachfolger des zur Holzheimer SG wechselnden Timo Utecht hat es in sich. Mit Björn Nowicki gelang es Bilks Sportchef, den wohl klangvollsten Namen der jüngeren Vergangenheit in der Düsseldorfer Torwartszene zu verpflichten. „Wir stehen schon lange in Kontakt, sind befreundet, aber in den vergangenen Jahren hat es nie geklappt, ihn zu bekommen. Jetzt gab es die Chance und dann musste ich auch nicht lange überlegen“, sagt Krüger.
Nowicki steht gerade noch für den VfL Jüchen-Garzweiler in der Oberliga zwischen den Pfosten. Eine Spielklasse, in der sich der aus der Fortuna-Jugend stammende Keeper im Männerbereich fast ausnahmslos bewegte. Im Kreis machte sich Nowicki einen Namen bei TuRU 80, bei der er erfolgreich in die großen Fußstapfen eines Jonas Agen trat. Weitere Stationen des inzwischen 34-Jährigen waren dann der 1. FC Monheim, Solingen-Wald und seit dieser Saison Jüchen-Garzweiler.
Mit ihm und Dario Ljubic verfügt Bilk, so viel kann man wohl jetzt schon sagen, in der kommenden Saison über das herausragende Torhütergespann in der Bezirksliga. Bleibt nur die Frage, wer im Sommer am ersten Spieltag zwischen den Pfosten stehen wird. Die derzeitige Nummer eins Ljubic dürfte mit einem kleinen Vertrauensvorschuss in das spannende Rennen um die Nummer eins gehen.
Doch Marcel Krüger macht kein Hehl daraus, dass Herausforderer Nowicki Dampf machen wird. „Er ist immer noch topfit und hat in der Vergangenheit immer gezeigt, dass auf ihn Verlass ist. Das wird auch bei uns so sein“, sagt der 40-Jährige über den Zugang, der zwar nicht der Größte seiner Zunft ist, aber dennoch über enorme Ausstrahlung im Tor und eine Menge Ehrgeiz verfügt.
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