Sparta Bilk landet Torwart-Coup

Mit ihm und Dario Ljubic verfügt Bilk, so viel kann man wohl jetzt schon sagen, in der kommenden Saison über das herausragende Torhütergespann in der Bezirksliga. Bleibt nur die Frage, wer im Sommer am ersten Spieltag zwischen den Pfosten stehen wird. Die derzeitige Nummer eins Ljubic dürfte mit einem kleinen Vertrauensvorschuss in das spannende Rennen um die Nummer eins gehen.

Doch Marcel Krüger macht kein Hehl daraus, dass Herausforderer Nowicki Dampf machen wird. „Er ist immer noch topfit und hat in der Vergangenheit immer gezeigt, dass auf ihn Verlass ist. Das wird auch bei uns so sein“, sagt der 40-Jährige über den Zugang, der zwar nicht der Größte seiner Zunft ist, aber dennoch über enorme Ausstrahlung im Tor und eine Menge Ehrgeiz verfügt.

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