Sparta Bilk: Hört Roman Nahimi auf?

Dass sich Nahimis vermeintlich „letzter Tanz“ an der Fährstraße zu einer Gala entwickelte, lag auch an Teamkollege Moubarak Abdousamadou. Nicht nur aufgrund seines Doppelpacks wird der 25-Jährige das Freitagspiel noch lange in Erinnerung behalten. „Er hat vor dem Spiel einen schweren familiären Schicksalsschlag erlitten, wollte aber dennoch spielen. Wir alle haben ihm die beiden Tore von Herzen gegönnt“, freute sich Heimann für seinen Schützling. Gleich zweimal behielt Abdousamadou vom Elfmeterpunkt aus die Nerven (5., 60.). Bei beiden Strafstößen fühlten sich die Gäste benachteiligt. Auch das war ein Grund dafür, warum es während und nach dem Spiel teils sehr emotional zuging. Zum Glück bot die Partie aber noch genügend anderen positiven Stoff für Erzählungen.